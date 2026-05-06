Trujillo: Conductora que atropelló a vigilante fue liberada porque Fiscalía no pidió prisión preventiva, según PJ

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Corte Superior de Justicia de La Libertad informó que la liberación de Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), investigada por atropellar a un vigilante en la zona residencial Las Palmas, responde a que el Ministerio Público no solicitó una medida de prisión preventiva en su contra, sino únicamente la comparecencia con restricciones.

Ministerio Público no solicitó prisión preventiva contra conductora

A través de sus redes sociales, el Poder Judicial compartió un comunicado a la opinión pública que brinda más detalles sobre el grave accidente que dejó al vigilante Juan Martínez Torres (54) en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Belén.

En el pronunciamiento, la entidad judicial señala que tras registrarse el hecho el representante del Ministerio Público, el doctor Joan Manuel Balladares Correa, "solicitó únicamente la medida de comparecencia con restricciones, por delito de lesiones culposas".

Dicho requerimiento, solicitado por un plazo de siete meses, fue declarado procedente en una audiencia pública en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia. Como consecuencia, "se dispuso la inmediata libertad de la imputada, siempre y cuando no exista orden de detención en su contra emanada por el órgano jurisdiccional competente".

Como precisa el ente judicial de La Libertad, esta decisión se enmarca en las facultades y límites que la Constitución, el Código Procesal Penal y las leyes establecen, por lo que el PJ "no puede imponer una medida más gravosa que la requerida por el órgano persecutor del delito, el Ministerio Público" .

"En consecuencia, la liberación de la ciudadana responde al requerimiento del fiscal a cargo, en el presente caso, en el cual no solicitó la medida de prisión preventiva contra la investigada", se lee en el comunicado a la opinión pública.

#Ahora. Compartimos comunicado de la Corte de La Libertad sobre la investigada Maricsa Polet Alfaro Cerna, en el cual, tal como señala en su punto 4, el Ministerio Público no solicitó la medida de prisión preventiva por los hechos ocurridos contra el ciudadano Juan Martínez... pic.twitter.com/NRmifabMno — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 6, 2026

Investigan presuntas irregularidades en parte policial

El atropello contra Juan Martínez Torres no solo ha generado indignación y polémica en Trujillo por las reveladoras imágenes captadas por las cámaras de seguridad, sino también por presuntas irregularidades en la elaboración del parte policial, que consignó el siniestro como una "caída de altura".

El jefe de la Región Policial de La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, anunció que se iniciará un proceso administrativo sancionador contra los dos agentes de la PNP que cometieron el citado error, al cual calificó como una "falta de profesionalismo".

En resumen, el Poder Judicial comunicó que la liberación de la conductora se llevó a cabo debido a que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva, sino solo comparecencia con restricciones.