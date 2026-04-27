Militares detenidos por confusa muerte de cinco jóvenes en Huancavelica habrían realizado cerca de 50 disparos

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A medida que continúan las investigaciones por la confusa muerte de cinco jóvenes durante un operativo militar en el distrito de Colcabamba (Huancavelica), más detalles sobre lo sucedido continúan saliendo a la luz. Ahora, el abogado de una víctima y uno de los heridos en el ataque calificó la intervención como desproporcionada y denunció que la patrulla del Ejército habría realizado cerca de 50 disparos durante el hecho.

Intervención militar registró múltiples disparos

En conversación telefónica desde Huancayo, la defensa legal ofreció más detalles sobre el operativo ejecutado las fuerzas del Ejército, así como las circunstancias en que se desarrolló.

Según explicó, el grupo de civiles se encontraba regresando a Colcabamba a bordo de una camioneta después de haber participado en un partido de fútbol. Sin embargo, a mitad de su ruta habrían sido intervenidos "sin ninguna razón" y de "manera desproporcionada".

"Ellos venían del aniversario de un pueblo donde se estaba organizando un partido de futbol, ya venían de regreso, ya llegando a Colcabamba, ellos han sido interceptados por el Ejército sin ninguna razón", dijo.

Un detalle que justificaría un ataque desproporcionado por parte de los militares es la cantidad de disparos que habrían ejecutado los militares contra los intervenidos, que serían aproximadamente cincuenta, según indicó.

" Se tienen un aproximado que realizaron un aproximado de 50 disparos . Esta investigación todavía está en una primera etapa".

Señala un ataque desproporcionado

La defensa legal de las víctimas aseguró, además, que los jóvenes intervenidos no tenían vínculo con actividades ilícitas, como habría quedado claro tras la incautación de la camioneta, en donde se habría encontrado ni droga ni armamento. En ese sentido, solo quedaría dilucidar las motivaciones del Ejército.

"Considero, como parte de la defensa, que esto está sumamente claro, lo que de repente puede no estar claro es por qué el Ejército hizo esto. Ellos tendrán que pronunciarse en su debido momento. Lo que es cierto es que han hecho una intervención desproporcionada y abusiva donde han masacrado a 5 personas", dijo.

Hasta el momento, el abogado defiende a tres personas involucradas en el hecho: un fallecido y dos civiles que resultaron heridos. En este último grupo, hay uno con daños en el cuerpo producto del ataque y otro con 'shock traumático' por los hechos presenciados.

En conclusión, el abogado de uno de los heridos indica que hubo una "intervención desproporcionada" por parte de las fuerzas militares.