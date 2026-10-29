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Accidente ferroviario en Toledo: tragedia cobró la vida de exministra y de joven atleta

La exfuncionaria de Empleo, de 59 años, y la atetle de salto largo, de 24, figuran entre las víctimas del siniestro ocurrido en España. Sus fallecimientos fueron reportados este jueves, un día después de la colisión.

Exministra de Empleo y atleta de salto largo fallecieron en accidente ferroviari
Exministra de Empleo y atleta de salto largo fallecieron en accidente ferroviari (Composición Exitosa)

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 29/10/2026

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La política y el deporte español sufren dos pérdidas tras el accidente ferroviario registrado el miércoles 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo. La exministra Fátima Báñez y la atleta Julieta Gallego fallecieron en el siniestro. La tragedia deja un balance provisional de 69 muertos y 110 heridos.

Fátima Báñez viajaba a Sevilla

La exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, murió a los 59 años. Desde las redes sociales oficiales del Partido Popular, se confirmó su fallecimiento.

Báñez viajaba hacia Sevilla para participar en el Día de la Empresa Andaluza, organizado por la Junta de Andalucía. El acto, al que también iba a asistir el presidente autonómico Juanma Moreno, fue cancelado tras conocerse el accidente. 

Una trayectoria vinculada al Gobierno y la CEOE

Báñez dirigió el Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante los gobiernos de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018. En ese periodo intervino en las reformas laboral y de pensiones, dos de las principales medidas de aquella etapa política.

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Tras dejar el Ejecutivo, fue nombrada presidenta de la Fundación CEOE en 2020. Desde esa responsabilidad impulsó la difusión de la labor social de la fundación y de las empresas. Su muerte ha causado conmoción en el entorno de la patronal española.

El dolor de la familia de Fátima Báñez:

Julieta Gallego falleció a los 24 años

La saltadora Julieta Gallego también perdió la vida en el accidente. La deportista tenía 24 años y figura entre las víctimas identificadas de la tragedia ferroviaria.

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Su fallecimiento añade una pérdida del ámbito deportivo a un siniestro que también ha golpeado a la política española. La información accesible de la publicación no permite precisar su historial competitivo ni las circunstancias particulares de su viaje. 

Comunicado de la Agrupación Deportiva Sprint, donde pertenecía Gallego
Comunicado de la Agrupación Deportiva Sprint, donde pertenecía Gallego

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre de 2026 en Urda, provincia de Toledo, e involucró a dos trenes de alta velocidad: un Iryo con destino a Sevilla y un AVE de Renfe. El AVE embistió al Iryo después de una incidencia técnica. Hasta la actualización del jueves 29 de octubre, el balance del accidente era de 69 fallecidos y 110 heridos. 

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