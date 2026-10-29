Arequipa: ballena de 15 metros muere tras permanecer varada más de 24 horas en la playa Motobomba

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El cetáceo murió luego de quedar atrapado en la arena de la playa Motobomba, en la provincia de Islay, Arequipa. Durante más de 24 horas, vecinos, pescadores y visitantes intentaron devolverlo al mar, pero no consiguieron moverlo debido a que estaba profundamente encallado

Ballena permaneció más de 24 horas atrapada en la arena

Un desenlace lamentable se registró en el litoral de Arequipa luego de que una ballena de aleta, de aproximadamente 15 metros de longitud, muriera tras permanecer varada durante más de 24 horas en la playa Motobomba , ubicada en las inmediaciones de las lagunas de Mejía, en la provincia de Islay.

El animal quedó atrapado en la orilla y no pudo regresar al océano por sus propios medios. La situación generó preocupación entre los pobladores, pescadores y visitantes que llegaron hasta el lugar para intentar auxiliarlo.

Al conocerse el caso, varias personas se sumaron a los esfuerzos para conseguir que el cetáceo retornara a su hábitat natural. Según el medio, alrededor de 30 personas participaron en las maniobras durante la tarde; sin embargo, sus intentos no tuvieron éxito, debido a que el enorme animal se encontraba profundamente encallado en la arena.

Algunos de los testigos que llegaron a la playa durante la tarde todavía encontraron a la ballena con vida, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para evaluar las alternativas disponibles. Pese a la preocupación de los presentes y los esfuerzos desplegados, el ejemplar finalmente murió.

#EnVivo Luego de haberla encontrado varada, una ballena murió en la playa de Islay en Arequipa Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/YEmUigKEVL October 29, 2026

Autoridades realizarán labores tras la muerte del cetáceo

Tras confirmarse el deceso, personal del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia llegó a la zona para realizar las labores correspondientes.

Las autoridades iniciaron los trabajos para disponer del cuerpo del animal, mientras se esperaba la evaluación de los especialistas para establecer qué provocó que la ballena terminara atrapada en la playa y cuáles fueron las causas de su muerte.

Hasta el momento, no se había confirmado el origen del varamiento. Entre las posibles explicaciones mencionadas por testigos figuran una eventual lesión, la falta de alimento, la desorientación y factores relacionados con las actividades humanas o las condiciones del mar.

Asimismo, se mencionó la presencia de rastros de sangre cerca de una de las aletas del ejemplar. No obstante, este hallazgo no permite determinar por sí solo si existió una lesión ni establecer su origen.

Por ello, será necesario contar con una evaluación especializada antes de confirmar cualquier hipótesis sobre lo ocurrido. La muerte de esta ballena de aproximadamente 15 metros evidencia las dificultades que supone atender un varamiento de gran magnitud. Mientras se desarrollan las diligencias correspondientes, los resultados de las evaluaciones permitirán esclarecer las circunstancias que llevaron al cetáceo a quedar atrapado en la costa arequipeña.