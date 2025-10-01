Israel intercepta embarcaciones con ayuda humanitaria para Gaza: Flotilla denuncia abordaje ilegal

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo intento de llevar ayuda humanitaria a Gaza ha sido frustrado por Israel. La Armada del país hebreo interceptó varias embarcaciones con unos 70 tripulantes que pretendían llevar asistencia a los habitantes de la franja, sin embargo, cerca de las 8.30 pm (hora local) del miércoles 1 de octubre, fueron impedidas de seguir su trayectoria.

Tripulantes denuncian abordaje ilegal

A través de un video publicado en Instagram, la organización denunció que efectivos navales abordaron el barco 'Sirius' de la Flotilla Global Sumud. También hicieron lo mismo con otros navíos que se encontraban en aguas internacionales.

"Las fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron ilegalmente el buque Sirius de la Flotilla Global Sumud junto con otros barcos en aguas internacionales. Las transmisiones en vivo y las comunicaciones han sido cortadas. El estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmar", manifiesta la publicación.

La coalición señaló que fue un ataque ilegal contra civiles desarmados. Por tal motivo, hicieron un llamamiento a los gobiernos y a las instituciones internacionales para exigir la seguridad de las personas detenidas y que sean puestas en libertad de forma inmediata.

Israel acusa provocación de la flotilla

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, acusó una provocación con la llegada de estas embarcaciones. Desde su cuenta en X, muestran a una mujer con uniforme militar que se comunica con las tripulaciones para que cambien el rumbo de su flotilla.

"El único propósito de la flotilla Hamás-Sumud es la provocación. Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén han ofrecido y siguen ofreciendo a la flotilla una vía para entregar pacíficamente cualquier ayuda que puedan tener a Gaza", indica la publicación de esta cartera.

The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not... pic.twitter.com/pLQj1FLIPA — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Greta Thunberg segunda vez detenida

La activista contra el cambio climático sueca, Greta Thunberg, figura en la lista de personas detenidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores compartió un video en el que se aprecia siendo atendida por un soldado luego de verificar su identidad. Es la segunda vez que es impedida de llegar a la franja.

"Ya varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus amigos están sanos y salvos" indica.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

De esta manera, la flotilla Global Sumud flotilla, que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza, fue interceptada por la Armada de Israel. En horas de la noche fueron impedidas de avanzar, detenidos y llevados a un puerto israelí.