Congresista Elías Varas asegura que ha pedido a 30 embajadas no permitir el acceso a Dina Boluarte ante una eventual renuncia

El clima político en el Perú ha vuelto a tensarse luego que en el Congreso de la República diversas bancadas presentes hasta cuatro mociones de vacancia en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante el alza de los casos de criminalida.

Al respecto, el congresista Elías Varas, aseguró que ha solicitado a 30 embajadas no permitir que la mandataria acceda a sus instalaciones. Ello, según explicó, para evitar una fuga o asilo político ante una eventual renuncia.

Elías Varas envía cartas a embajadas

El parlamentario de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo señaló ante el Pleno del Congreso de la República una postura tajante en referencia a una posible búsqueda de asilamiento de Boluarte Zegarra.

"Acabo de generar un documento a las embajadas para que no acepten a la señora Dina Boluarte. Solicitud de alerta diplomática ante eventual intento de fuga o asilo político a la presidenta. He circulado a 30 embajadas", manifestó.

Además, se dirigió al fiscal de la Nación Tomás Gálvez Villegas para que "actúe en flagrancia". "La señora va a dejar de ser presidenta a partir de las 8 de la noche motivo que será que será de su denuncia", indicó el legislador.

Posible asilo político de Dina Boluarte

Por su parte, la parlamentaria Chirinos Venegas adjuntó la presentación de dos oficios enviados a la embajada de Ecuador y Brasil, para evitar que brinden asilo político a la presidenta Dina Boluarte, a quien se le presentó cuatro mociones de vacancia.

Dichas mociones son las 19769, 19770, 19771, 19772, estas han sido presentadas por diversas bancadas del Poder Legislativo en contra de la jefa de Estado. Además, tienen la característica de ser multipartidarias.

"Ante los rumores de que Dina Boluarte estaría buscando pedir asilo político en las embajadas de Brasil o Ecuador, hago un llamado a ambos gobiernos hermanos a no prestarse a esta maniobra", se lee en el escrito de Chirinos Venegas en su cuenta de 'X' (antes Twitter).

Bajo esa premisa, la congresista de la República sostuvo que "no se trata de persecución, sino de justicia", en referencia a la presentación de las mociones de vacancia. "Boluarte debe responder ante el pueblo peruano por su incapacidad, su indolencia y las muertes que pesan sobre su gobierno", finalizó Patricia Chirinos en su publicación.

Como vemos, el congresista Elías Varas, aseguró que ha solicitado a 30 embajadas que la presidenta de la República Dina Boluarte acceda a sus instalaciones.