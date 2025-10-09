Dina Boluarte podría ser destituida: Procesos de vacancia hacen que pierda el Perú, señala su abogado

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La vacancia de Dina Boluarte podría proceder en las próximas horas y eso no sería beneficioso para el Perú, así lo asegura su abogado Joseph Campos. El letrado precisó que la institucionalidad del país perderá y no debería representar un triunfo para un determinado sector político.

El país no ganará con su vacancia

En comunicación con Exitosa, el también abogado constitucionalista indicó que los procesos de vacancia, como el que afronta su patrocinada, no deberían representar un triunfo o una derrota para los sectores políticos. Esto debido a que a que la institucionalidad de la nación sería quien terminase perdiendo.

"Acá no hay ganadores ni vencedores desde la perspectiva de que esto prospere, pierde el Perú. El Perú nuevamente entra en una situación de revisión y además por situaciones que probablemente no se comprendan y que políticamente se contrabandeen, porque una cosa es la responsabilidad moral y la otra la política o jurídica que surge de los actos", sostuvo Campos.

Precisó que el Tribunal Constitucional (TC) ha puesto parámetros que deberán ser evaluados para no volver a tener escenarios posteriores, con muchos presidentes en cortos periodos. También indicó que el próximo Parlamento será más 'atomizado' que el actual.

"El Tribunal (Constitucional) ha querido justo zanjar que los pedidos de vacancia no sean consecuencia de una narrativa. Reconoce que es una suerte de juicio político. Reconoce que es una potestas del Congreso de la República, pero inspirado en que estos tipos de pedidos no sean libérrimos, que no te provoquen esa 'recatalada' de presidentes que hemos tenido", manifestó.

Congreso debatirá mociones de vacancia de Dina Boluarte

Este jueves 9 de octubre el Congreso de la República debatirá las cuatro mociones de vacancia que se presentaron en contra de la jefa de Estado. Las falencias en la lucha contra la criminalidad impulsó a la mayoría de bancadas congresales a pedir la salida de la mandataria de Palacio de Gobierno.

Previamente, ante el Parlamento se presentó el premier Eduardo Arana junto a su gabinete ministerial. La cabeza del PCM expuso los logros en la lucha contra el crimen organizado y los proyectos que se planean ejecutar contra la extorsión y el sicariato.

Con esto, la vacancia o renuncia de Dina Boluarte sería contraproducente para el país, así lo asegura Joseph Campos, abogado de la presidenta de la República. En ese contexto, indicó que su salida no debería considerarse como un triunfo o una derrota para un determinado sector político.