Colegio de Abogados de Ayacucho exige al Congreso evaluar la continuidad de Dina Boluarte

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La continuidad de Dina Boluarte como presidenta de la República pende de la voluntad del Congreso que esta vez cuenta con una mayoría para vacarla. Ante ello, el Colegio de Abogados de Ayacucho, le ha solicitado al Legislativo que evalúen su labor y determinar si debe seguir al frente del gobierno.

Varias exigencia del CAA

A través de un comunicado, esta institución señala que las denuncias de extorsión han alcanzado cifras de grandes proporciones en lo que va del 2025, superando con amplitud al año anterior. Además, las muertes por homicidio superarían lo registrado en 2024, por tal motivo exigen una serie de cosas.

"Aquello no se trata de una omisión o descuido, a todas luces el poder ejecutivo y el parlamento nacional han dado muestras de complicidad con el actual estado de crisis institucional y de desborde de la inseguridad ciudadana en el país", indica el pronunciamiento.

Por lo presentado, exigen la inmediata renuncia del ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, por haber demostrado incompetencia en el cargo. También instan al Congreso declarar en emergencia el sistema de seguridad ciudadana, e instalar un grupo que elabore un plan nacional de seguridad ciudadana.

Al Legislativo le piden evaluar la permanencia de Dina Boluarte como presidenta de la República, debido a que sus argumentos demuestran que su gestión no ha combatido con efectividad la criminalidad. Por último, solicitan la renuncia del presidente del Congreso, José Jerí, así como de todos los integrantes de la Mesa Directiva, forzando el cierre de este poder estatal.

Congreso evalúa continuidad de Dina Boluarte

Este jueves 9 de octubre se presentaron ante el Parlamento cuatro mociones de vacancia en contra de la mandataria. Al mismo tiempo, se invitó al premier Eduardo Arana y a sus ministros para que expongan en el hemiciclo sus logros y proyectos en materia de lucha contra la criminalidad.

Según varios parlamentarios, los votos necesarios para vacarla han sido alcanzados (87 mínimos). Se estima que 104 congresistas aprobarían en esta oportunidad la salida de la jefa de Estado. Para evitar un intento de fuga, han enviado cartas a algunas embajadas para que le denieguen el asilo político.

Así, el Colegio de Abogados de Ayacucho ha pedido al Congreso de la República evaluar la continuidad en la presidencia de Dina Boluarte. Esto se da en marco de la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país y que no ha sido resuelto por el Gobierno.