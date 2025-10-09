Dina Boluarte no se asilaría ni abandonaría el país si es vacada por el Congreso, asegura abogado

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, descartó categóricamente que la presidenta vaya a buscar asilo político o abandone el país si es vacada por el Congreso. "No es ninguna delincuente para hacerlo", expresó.

Dina Boluarte no se asilaría

La noche de este jueves 9 de octubre, la defensa legal de la mandataria Boluarte Zegarra fue consultado si ante una eventual vacancia del Congreso de la República, su patrocinada optaría por la búsqueda de un asilo político en algún país, en medio de investigacioines que recaen en su contra.

"Investigaciones que va a afrontar. Descarto con mayúscula, no solo ahora, sino hace muchísimo tiempo atrás que la presidenta de la República, o bien se asile o bien abandone el país, no es ningún delincuente para hacerlo. De tal manera que, la presidenta va a afrontar sus carpetas fiscales", señaló.

En consiguiente, Juan Carlos Portugal indicó que si se analiza "racional y desapasionadamente los casos que actualmente se encuentran en el Ministerio Público" subrayó que "no hay ningún caso penal serio respecto a ella".

Una eventual vacancia contra Dina Boluarte

En otro momento, el letrado respondió si es que se presenta una vacancia en contra de la jefa de Estado, acompañaría a su defendida al Congreso de la República.

"En ese escenario hipotético porque reitero no ha sido un tema de conversación la vacancia de la presidenta y su defensa en el pleno del Congreso de la República. En ese escenario, a mí particularmente sería absolutamente irresponsable que aún teniendo la posibilidad de la exoneración para que hoy se discuta y se resuelva esto sería un mensaje al debido proceso parlamentario bastante infausto", sostuvo.

Bajo esa premisa, el abogado de Boluarte Zegarra subrayó que si el Parlamento tiene finalmente "decidida la situación debería escuchar a la presidenta".

"En esa perspectiva quien designe que lo acompañe seguramente iría al Congreso de la República. Si la presidenta de la República considera que yo soy el abogado quien tiene que sustentar, por supuesto, con muchísimo orgullo lo haría", puntualizó Juan Carlos Portugal.

