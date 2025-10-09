Presidencia del Perú niega que haya un intento de renuncia por parte de Dina Boluarte

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Frente a los rumores y desinformaciones que han circulado en redes que sugieren que Dina Boluarte ha renunciado o pretende hacerlo, los canales oficiales de la Presidencia del Perú han negado que esto sea cierto. Sin embargo, la expectativa por las mociones de censura siguen vigentes.

Lo niega con contundencia

A través de sus redes sociales, el sitio oficial del gobierno peruano descartó que la mandataria haya considerado la renuncia, como se difundió en el ciberespacio. Esto ante una publicación de la periodista Fiorella Villasis aseguraba que fuentes de Palacio confirmaban que este jueves 09 de octubre a las 8.00 de la noche dejaría su puesto. "¡Atención! Esta información, publicada en redes sociales, es falsa".

#NoticiaFalsa

¡Atención! Esta información, publicada en redes sociales, es falsa. pic.twitter.com/V3lIfIZrIu — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 10, 2025

También desmintió una supuesta carta, aparentemente hecha con inteligencia artificial, en la que Boluarte Zegarra presenta su dimisión al cargo ante el presidente del Congreso, José Jerí. "¡Atención! Comunicamos a la ciudadanía que esta información, que circula en redes sociales, es falsa".

#NoticiaFalsa

¡Atención! Comunicamos a la ciudadanía que esta información, que circula en redes sociales, es falsa. pic.twitter.com/N2OHDMEZL8 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 10, 2025

De esta manera, se descarta de manera oficial que la jefa de Estado deje su puesto en el gobierno de manera voluntaria. No obstante, queda a esperar si proceden las cuatro mociones de censura que el Parlamento presentó este jueves 9 de octubre, por su mala gestión contra el crimen organizado.

Otro de los rumores que han circulado es que Dina Boluarte se habría puesto en contacto con algunas embajadas para solicitar asilo político, en caso de ser vacada. Cabe precisar que esta información no ha sido confirmada por parte de los canales oficiales de la Presidencia del Perú.

Debate de las mociones de vacancia inician a las 9.00 pm

El Congreso de la República levantará sesión a las 9.00 para debatir las cuatro mociones de vacancia presentadas en contra de la mandataria. A lo largo del día, varias bancadas se sumaron al respaldo de esa iniciativa, algo que contrató con las propuestas pasadas que no prosperaron.

Se estima que más de 100 parlamentarios darían su voto a favor para vacar a la jefa de Estado. De obtener más de 87 a favor, la jefa de gobierno será comunicada y se activará la sucesión constitucional, como manda el artículo 115° de la carta magna.

En síntesis, la Presidencia del Perú ha desmentido las versiones que han circulados en redes sociales sobre una renuncia por parte de Dina Boluarte. En sus canales oficiales, califican como falsas la publicación hecha por una periodista y una supuesta carta enviada al Congreso.