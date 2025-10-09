Dina Boluarte enfrenta vacancia: Ministros de Estado aseguran que gobierno continua trabajando

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Los ministros del gabinete del gobierno de Dina Boluarte, Morgan Quero y Carlos Malaver, brindaron una similar respuesta tras su salida de su comparecencia ante el Pleno del Congreso. Ambos aseguraron que se seguía trabajando.

Ministros de Estado aseguran que siguen trabajando

Durante su retiro del Congreso de la República, dos ministros del gobierno de Dina Boluarte declararon brevemente ante las interrogantes de la prensa, sin embargo, ambos dieron una respuesta similar: que se sigue trabajando.

En unas cortas declaraciones, el ministro de Educación, Morgan Quero, uno de los funcionarios públicos más estables del gobierno de Boluarte evitó dar largas declaraciones tras las cuatro mociones de vacancia presentadas contra Boluarte. A pesar de ello respondió que "se sigue trabajando", como única respuesta.

Por otro lado, el ministro del Interior, Carlos Malaver, tuvo un mayor protagonismo en el Pleno pues su cartera debía presentar los avances entorno a la problemática de la alta criminalidad en el país.

Sin embargo, a su salida del Congreso, dio unas declaraciones sobre su trabajo al mando de la Policía pero ratificando que aún son continuaba trabajando.

"Se está trabajando y se sigue trabajando. Se han sentado las bases. Hay que reconocer el trabajo. Considero que he trabajado. Hemos trabajado. La Policía sigue trabajando. Reconozcan el trabajo de la Policía, no la minimicen, por favor".

Noticia en desarrollo...