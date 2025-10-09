RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Similar respuesta

Dina Boluarte enfrenta vacancia: Ministros de Estado aseguran que gobierno continua trabajando

Los ministros del gabinete de Dina Boluarte, Morgan Quero y Carlos Malaver, declararon tras su salida del Congreso de la República en medio de un contexto desfavorable para la jefa de Estado.

Ministros de Estados tras salida del Congreso
Ministros de Estados tras salida del Congreso (Fuente: Composición Exitosa)

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Los ministros del gabinete del gobierno de Dina Boluarte, Morgan Quero y Carlos Malaver, brindaron una similar respuesta tras su salida de su comparecencia ante el Pleno del Congreso. Ambos aseguraron que se seguía trabajando. 

Ministros de Estado aseguran que siguen trabajando

Durante su retiro del Congreso de la República, dos ministros del gobierno de Dina Boluarte declararon brevemente ante las interrogantes de la prensa, sin embargo, ambos dieron una respuesta similar: que se sigue trabajando.

En unas cortas declaraciones, el ministro de Educación, Morgan Quero, uno de los funcionarios públicos más estables del gobierno de Boluarte evitó dar largas declaraciones tras las cuatro mociones de vacancia presentadas contra Boluarte. A pesar de ello respondió que "se sigue trabajando", como única respuesta.

Por otro lado, el ministro del Interior, Carlos Malaver, tuvo un mayor protagonismo en el Pleno pues su cartera debía presentar los avances entorno a la problemática de la alta criminalidad en el país. 

Sin embargo, a su salida del Congreso, dio unas declaraciones sobre su trabajo al mando de la Policía pero ratificando que aún son continuaba trabajando. 

Carlos Malaver sobre extorsiones: "Un modelo o empresariado criminal, que lamentablemente vino importado"
Lee también

Carlos Malaver sobre extorsiones: "Un modelo o empresariado criminal, que lamentablemente vino importado"

"Se está trabajando y se sigue trabajando. Se han sentado las bases. Hay que reconocer el trabajo. Considero que he trabajado. Hemos trabajado. La Policía sigue trabajando. Reconozcan el trabajo de la Policía, no la minimicen, por favor".

Noticia en desarrollo...

Gobierno de Dina Boluarte ha dispuesto varias acciones contra el crimen, asegura premier Arana
Lee también

Gobierno de Dina Boluarte ha dispuesto varias acciones contra el crimen, asegura premier Arana

Temas relacionados Dina Boluarte ministros

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA