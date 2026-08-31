Hombre fue detenido por grabar contenido explícito en un parque público

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que debía ser una madrugada tranquila en un parque de San Petersburgo, Florida, terminó con la intervención de la Policía. Un hombre fue detenido tras ser descubierto realizando actos indebidos mientras grababa contenido explícito, según consta en la declaración jurada de arresto.

Detenido tras realizar actos indebidos

El hecho ocurrió el sábado 29 de agosto, alrededor de las 5:00 a. m., en un parque ubicado por la cuadra 7400 de la calle 25, en San Petersburgo. Hasta allá llegaron los agentes de Pinellas tras recibir el aviso de lo que estaba pasando.

Según el documento policial, un transeúnte se encontraba en el parque cuando observó a Nathan Christopher Aleman, de 40 años y residente de San Petersburgo, bajo un pabellón del lugar realizando actos impúdicos.

La cosa, como era de esperarse, le llamó la atención al testigo, quien no la pensó dos veces y fue a encararlo. Según contaron los policías, Aleman pidió disculpas y aceptó esperar tranquilo en el lugar a que aparezca la policía.

Así, lo que aparentemente iba a ser una grabación más para internet terminó con el hombre esperando a la Policía en el mismo parque.

Hombre fue detenido por grabar contenido para OnlyFans en un parque público

Admitió que grababa para OnlyFans

Cuando los agentes llegaron, comenzaron a investigar lo ocurrido. Según las autoridades, Nathan Christopher Aleman reconoció ante ellos que se había exhibido y explicó el motivo por el que se encontraba realizando la grabación.

El hombre señaló que estaba creando material para la plataforma en mención cuando el transeúnte se sentó cerca de él. La declaración jurada indica que Nathan Christopher Aleman hizo esta admisión tanto antes como después de que los agentes le informaran sobre sus derechos Miranda.

Tras la intervención, el hombre fue arrestado y trasladado por la Policía. El caso quedó en manos de las autoridades del condado, que deberán continuar con el proceso correspondiente.

El incidente vuelve a poner sobre la mesa un detalle bastante claro: grabar material destinado a una plataforma para adultos no significa que se pueda realizar cualquier tipo de actividad en un espacio público. En este caso, la situación terminó mucho más lejos de una simple grabación y acabó con una detención.

Así, el hombre fue detenido después de ser descubierto realizando actos indebidos en un parque público mientras, según su propia declaración ante los agentes, grababa contenido explícito. Nathan Christopher Aleman, de 40 años, quedó bajo custodia tras la intervención policial.