Violenta riada en Nepal: se eleva a 903 la cifra de fallecidos y a 4247 los desaparecidos

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

De acuerdo al último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) el número de fallecidos a causa de la violenta riada que golpeó Nepal la semana pasada se elevó a 903, mientras que a 4247 el de los desaparecidos.

Aumenta la cifra de fallecidos y desaparecidos por violenta riada en Nepal

Este nuevo balance de las autoridades nepalíes fue presentado este lunes y en él se ha incorporado 115 muertos y más de 1700 personas que hasta el momento permanecían sin contacto.

El desastre natural producido el pasado miércoles, 26 de agosto, también dejó 267 heridos y obligó a despegar una operación de emergencia de gran escala. Para ello se han desplegado un total de 20 mil 811 efectivos de las fuerzas de seguridad que participan de las tareas de búsqueda, rescate y asistencia junto a seis equipos médico-quirúrgicos.

Vale indicar que el incremento de personas desaparecidas no necesariamente representa nuevas víctimas. Al respecto, las autoridades dieron a conocer que la cifra pasó de 2502 a 4247 en menos de 24 horas debido a que hubo un progresivo restablecimiento de las comunicaciones con distritos que habían quedado aislados.

Con la recuperación de contacto se logró consolidar registros provenientes de distintas administraciones locales. Por ejemplo, la localidad Nuwakot concentra una parte significativa del nuevo registro. Allí, el Centro Operativo de Emergencias del Distrito elevó la cantidad de desaparecidos de 115 a 1558.En tanto, en Rasuwa la cifra pasó de 562 a 865.

Adicionalmente, 933 trabajadores fueron reportados como atrapados o que permanecen sin ser localizados en complejos hidroeléctricos de las cuencas de los ríos Bhote Koshi y Trishuli. Asimismo, figuran 83 integrantes de las fuerzas de seguridad y 21 funcionarios de organismos públicos.

Se realizó rescate masivo

En paralelo, las operaciones de emergencia se desarrollan en un territorio afectado por la destrucción de infraestructura y las dificultades de comunicación. La magnitud del desastre obligó a utilizar medios aéreos para llegar a comunidades que permanecen aisladas.

El Ejército nepalí realizó hasta el momento 411 vuelos de helicóptero y logró evacuar a 10.451 personas. Entre ellas se encuentran 3.344 ciudadanos nepalíes y 252 extranjeros.

Tras la fuerte riada que azotó Nepal la semana pasada, recientemente se conoció que según el último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) el número de fallecidos se elevó a 903, mientras que a 4247 el de los desaparecidos.