¿Al estilo de Bebé Reno? Los CORREOS que recibió Gabriel Boric de la mujer que lo denunció por acoso

26/11/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente chileno, Gabriel Boric, enfrenta una denuncia por presunto acoso sexual a una mujer que habría conocido hace más de 10 años. A través de su abogado, el mandatario negó "categóricamente" dicha acusación, por lo que incluso hizo la entrega de una serie de correos en los que el afirma ser la víctima.

Los 25 correos entre Boric y la mujer denunciante

De acuerdo a información proporcionada por medios chilenos, los hechos se remontan a julio del 2013, cuando Boric, quien en ese entonces tenía 27 años, se encontraba haciendo prácticas profesionales en la ciudad de Punta Arenas, al sur de Chile.

Un año después, al ser escogido como diputado de la zona, conoció a la mujer que actualmente lo denuncia por acoso sexual y difusión de material privado.

A continuación, se muestran algunos de los correos entre el presidente chileno y la mujer denunciante:

3 DE AGOSTO DE 2013

Denunciante: estuve viendo tu Twitter, yo no tengo cuenta la verdad y me atrevo a darte consejo. No digas aún por quién vas a votar en las presidenciales. Sé que tienes a Matthei descartada, yo también.

22 DE OCTUBRE DE 2013

Denunciante: "Que ande todo bien, cuenta conmigo para lo que sea, por Facebook y espiritualmente tienes todo mi apoyo y te cuento que no voy a votar por ningún presidente, solo por ti, jajaja. (...) sería piola juntarse a conversar un día, ya te di mi teléfono, (...) éxito en todo, besos".

Boric: "(Nombre de la denunciante) muchas gracias por tu correo y la confianza, pero hay algo que no entiendo ¿Quién es Rodrigo, lo conozco?".

3 DE NOVIEMBRE DE 2013

Denunciante: Suman y siguen. Beso. "El truco está en asfixiar al príncipe hasta que se ponga azul".

11 DE NOVIEMBRE DE 2013

Denunciante: "Para que sepas de nuevo me hackearon Facebook, no puedo enviarte mensajes, no puedo enviarte mensajes ni poner me gusta ni comentar. ¿Será envidia? Tendría que amargarme?".

12 DE NOVIEMBRE DE 2013

Boric: ":)"

Posterior a ello, los mensajes fueron cambiando de tono:

10 DE DICIEMBRE DE 2013

Denunciante: "Cuando quieras me llamas y me voy contigo a donde quieras. No aguanto más vivir con mis papitos. Se van a vivir a Viña y de viaje en auto, no aguanto, me muero. Me llamas por fa?".

10 DE DICIEMBRE DE 2013

Boric: ???

25 DE FEBRERO DE 2014

Denunciante: "Yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? (...) Yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor. (...) Te ruego que tengas piedad de nosotros, por favor. No me dejes, yo quiero vivir contigo. Estar en la casa, como siempre he querido. Te amo".

26 DE FEBRERO de 2014

Boric: ???

26 DE ABRIL DE 2014

Denunciante: "Conste que soy tu fan number one. Y eres mi ídolo number one. Y que me estoy muriendo de amor. (...) Te dejo mi celu porsiaca: XXXXX. (...) PD: no le muestres las fotos a nadie más ya? Son solo para ti, es la primera vez que me expongo tanto para alguien".

24 DE MAYO DE 2014

Denunciante: "Gracias por arruinar mi vida maldito desgraciado".

De esta manera, se conocieron los correos enviados a Gabriel Boric por parte de la mujer que actualmente lo denuncia por acoso sexual.