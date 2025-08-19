Inundaciones en Pakistán: Cifra de fallecidos supera los 700 y decenas de personas continúan desaparecidas

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Desde el pasado 26 de junio de 2025, Pakistán es azotado por una serie de devastadoras lluvias que han desencadenado intensas inundaciones. De acuerdo a los datos oficiales, la cifra de fallecidos ha superado los 700, mientras que los equipos de rescate continúan en la búsqueda de cientos de personas desaparecidas.

Cifras devastadoras

De acuerdo a información del último informe de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), publicado este martes 19 de agosto, la cifra de fallecidos llegó a 706 y la de heridos fue 958, desde el inicio de las lluvias del monzón.

Cabe resaltar que, la provincia noroccidental Khyber Pakhtunkhwa es la zona más afectada por la intensa temporada de lluvias debido a que concentra más de la mitad de víctimas mortales con 427 decesos. Además, al menos 150 desaparecidos están siendo buscados principalmente en los distritos de Buner y Shangla, epicentros de las inundaciones registradas el último fin de semana.

Asimismo, hasta la fecha esta catástrofe ha destruido o dañado 2934 viviendas en todo el territorio pakistaní. También, la ganadería se ha visto perjudicada debido a que ha provocado la pérdida de 1108 cabezas de ganado. Mientras que, 450 kilómetros de carreteras y 152 puentes colapsaron.

Por su parte, el primer ministro, Shehbaz Sharif, se ha comprometido a apoyar a las zonas afectadas y ha anunciado que los miembros de su gabinete donarán el salario de un mes para financiar las labores de socorro.

Lluvias se prolongarán

El Departamento Meteorológico de Pakistán (DMP) advirtió que las corrientes del monzón se intensificarán a partir del útlimo domingo hasta el jueves. Al respecto, el pronóstico revela que habrá lluvias generalizadas y muy fuertes en las regiones de Cachemira y Punjab. Ello provocaría nuevas inundaciones y desbordamientos de ríos.

En tal sentido, desde el punto de vista del presidente de la NDMA, el panorama en Pakistán, aún es lúgubre. "El país sigue en riesgo de nuevas lluvias torrenciales, con dos o tres episodios adicionales probables en las próximas semanas", manifestó.

Cabe resaltar, que Pakistán se encuentra en el grupo de países más vulnerables del mundo a los fenómenos metereológicos extremos. Al respecto, esta catástrofe junto a las inundaciones de 2010 y 2022, marcan una cadena de desastres cada vez más severos.

De esta manera, en Pakistán las cifras de fallecidos por fuertes inundaciones ha superado los 700 fallecidos, mientras que decenas de personas continúan siendo buscadas por los equipos de rescate.