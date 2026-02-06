Conmoción en la política: Atentado contra senador dejó dos guardaespaldas fallecidos

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en plena campaña electoral. El atentado contra la camioneta de un senador que busca reelegirse en los próximos comicios, dejó un saldo de al menos dos fallecidos, quienes eran sus guardaespaldas.

Atacan a tiros camioneta de senador

Perú no solo se encuentra en plena campaña para elegir a su próximo presidente, diputados, senadores, así como representantes del Parlamento Andino, sino también nuestro país vecino, Colombia. Sin embargo, lo que debía ser una caravana política sin mayores contratiempos se tornó en un escenario de terror.

De acuerdo a medios internacionales, en la tarde del último jueves 5 de febrero, la caravana del senador del partido Alianza Social Independiente, Jairo Castellanos, quien busca reelegirse en marzo y tener un nuevo periodo en la política de su país, sufrió un atentado cuando se desplazaba en la vía que une Fortul y Tame, en la región Arauca, con fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El vehículo perteneciente al esquema de seguridad del parlamentario fue interceptado y recibió múltiples disparos a escasos kilómetros del perímetro urbano de Fortul, antes de llegar al estadero La Macarena. En las imágenes difundidas en redes sociales se puede evidenciar la magnitud del ataque, ya que se ven numerosos orificios de bala y los vidrios rotos, así como las llantas perforadas y la carrocería dañada.

Lamentablemente, el atentado dejó dos de las escoltas del senador colombiano fallecidas. Castellanos no se encontraba dentro del convoy en el momento de la tragedia. Asimismo, se reportó que las víctimas debían recogerlo para acompañarlo en el desarrollo de una agenda política prevista en la región del Sarare Araucano.

Senador Jairo Castellanos rompe su silencio

Debido al incidente, a través de redes sociales y con la voz entrecortada, se pronunció Jairo Castellanos: "Me masacraron a mis muchachos", expresó en un inicio lamentando la muerte de dos de sus escoltas de seguridad que lo había acompañado desde hace una década.

El senador afirmó que sobrevivió "de milagro" (no iba en la caravana atacada) y atribuyó su vida a la fe. "Nos salvó mi Dios", expresó, mientras enviaba un mensaje de solidaridad a las familias de los escoltas asesinados, a quienes identificó como "Wilmer y Manrique".

También reveló que otro de sus vehículos fue interceptado por los atacantes, que después se lo llevaron con tres personas de su campaña a bordo, por lo cual, pidió a las autoridades acciones para su liberación y garantías para ejercer actividad política en los territorio.

Liberan a secuestrados tras atentado contra el senador

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, condenó el atentado del que fue víctima el senador Jairo Castellanos e informó que iniciaron con las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y establecer con claridad las circunstancias y motivaciones del ataque.

Después de unas horas de ocurrido, el senador Jairo Castellanos reportó que los tres miembros de su equipo de campaña que habían sido secuestrados, fueron dejados en libertad.

Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias.



Damos gracias a Dios por su regreso con vida.... — Jairo Alberto Castellanos (@JairoSenador22) February 6, 2026

Es así como el senador Jairo Castellanos lamentó el atentado contra su caravana de seguridad en plena campaña electoral, que dejó dos de sus escoltas fallecidas. El caso se encuentra bajo investigación policial.