Mundo
Causó pánico

¡Cuidado! 12 personas heridas tras caída en escaleras eléctricas en una estación de Línea de Metro

Un incidente en una escalera eléctrica de una estación de tren causó la conmoción entre los pasajeros. Los usuarios fueron rescatados por personal paramédico.

Accidente en escalera eléctrica causó tensión en pasajeros
Accidente en escalera eléctrica causó tensión en pasajeros (Composición Exitosa)

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 12/12/2025

Usuarios de una línea del Metro cayeron de unas escalera eléctricas luego que una ciudadana tropezara con el dispositivo y provocará que otras personas resulten heridas por efecto de su caída.

Línea 9 del Metro en México causó accidente

El pasado 9 de diciembre, en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro en la localidad de Iztacalco de la Ciudad de México, doce personas resultaron heridas tras un incidente en una de las escaleras eléctricas del Sistema de Transporte Colectivo.

Aparentemente, una adulta mayor habría se habría tropezado al subir al sistema eléctrico con un calzado no adecuado. Producto de esta indumentaria, la mujer se atoró es las gradas y provocó que el resto de los pasajeros cayeran uno a uno.

Un funcionario del metro habría precisado que una de las entradas a la estación había colapsado por lo que solicitaron que se usa la escalera eléctrica para descongestionar el establecimiento público.

Es ahí que la mujer hizo uso de las escaleras eléctricas. Según testigos recogidos por el medio TelediarioMX, la adulta mayor habría subido con grandes paquetes lo que habría propiciado a que su cuerpo se desestabilice y caiga sobre los otros pasajeros del metro que venían atrás de ella.

Un gran espacio de tensión se sintió entre los usuarios quienes optaron por apagar el sistema eléctrico de las escaleras para evitar mayores lesiones. Ello, sumado al terror por no salir lastimados. Parte de los pasajeros ayudaron a que otras personas puedan levantarse del incidente el cual no contó con saldos de heridos

Producto del incidente, un total de doce personas resultaron lesionadas, más afortunadamente ninguno presentó algún golpe de gravedad. Los cuerpos de emergencia llegaron hacia la estación para atender a los agraviados.

Usuarios fueron atendidos por paramédicos

Paramédicos llegaron hacia la estación de tren luego que el grupo de usuarios cayera sobre las escaleras. Por su parte, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, indicó que se activaron los protocolos de emergencia ante estos casos fortuitos.

Con ello, se gestionó y atendió a las personas que quedaron atrapadas en el sistema eléctrico donde ocurrió el accidente. La autoridad de la entidad aseguró que "ninguna persona presenta riesgo vital". Parte de los afectados fueron trasladados en sillas para asegurar su resguardo en una zona de mayor seguridad. 

Tras un incidente en una escalera eléctrica en la estación Ciudad Deportiva en México, doce personas resultaron heridas más pudieron ser rescatadas y puestas a buen recaudo.

