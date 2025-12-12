Bolivia: Ordenan cinco meses de prisión preventiva para expresidente Luis Arce por presunta corrupción

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos días después de ser arrestado en la ciudad de La Paz por presunta corrupción en el caso Fondo Indígena, el expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue condenado a cinco meses de prisión preventiva.

La comparecencia del expresidente de Bolivia

Luego de permanecer desde el pasado miércoles 10 de diciembre en las oficinas de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, el exmandatario boliviano abandóno dicho lugar y fue trasladado al centro penitenciario de San Pedro a bordo de un vehículo de ventanas oscuras.

Previamente a su condena, esta jornada se llevó a cabo la audiencia de la investigación por presuntos malos manejos en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) que Arce Catacora habría realizado durante su etapa como ministro de Economía en el periodo 2006-2017.

Durante su comparecencia el exjefe de Estado calificó que su arresto de hace dos días fue "ilegal". En tal sentido, señaló que dicha acción se realizó mientras se encontraba en un barrio céntrico de La Paz cuando de pronto fue interceptado por hombres "encapuchados" y que pese a su intento de pedir la orden de arresto, esta no le fue mostrada.

Además, el también exfuncionario de Bolivia se declaró "absolutamente inocente" y sostuvo que las imputaciones en su contra tienen motivo de carácter político, en referencia a que considera que el actual gobierno del presidente Rodrigo Paz "busca chivos expiatorios" y cubrir los acontecimientos que se suscitan en el país andino.

🔵 #GrupoFides | #ANF Tras calificar el caso como complejo con grave daño económico al Estado, el Juzgado Penal 12 de La Paz dictó cinco meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el expresidente Luis Arce por el caso Fondo Indígena. pic.twitter.com/dOlOF4MDfh — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) December 12, 2025

Exmandatario recibe cinco meses de prisión preventiva

Después de más de seis horas de desarrollarse una audiencia cautelar virtual, la decisión judicial del juez anticorrupción Mario Helmer Laura fue que el exmandatario deberá defenderse con una medida extrema de detención preventiva por el tiempo de cinco meses.

Adicionalmente, el magistrado destacó que Arce Catacora no pudo desvirtuar del todo el peligro de obstaculización en el proceso, pese a que brindó garantías laborales y acreditó una residencia estable en La Paz.

De igual modo, Helmer Laura señaló que el expresidente Arce Catacora podrá solicitar una salida judicial con motivos médicos "en cualquier momento" y que la Dirección de Régimen Penitenciario tendrá que dar las garantías para resguardar su seguridad física en un sitio "diferente" a la población sentenciada en esa cárcel.

Como vemos, tras ser detenido el pasado miércoles 10 de diciembre, el juez anticorrucpión Mario Helmer Laura dispuso cinco meses de prisión preventiva para el expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Cumplirá dicha condena en la cárcel San Pedro, en La Paz.