RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Plan contra las drogas

Donald Trump asegura que ataques en tierra en América Latina comenzarán pronto: "Es mucho más fácil"

Estados Unidos pasará a una siguiente fase en su lucha contra en narcotráfico en América Latina. Donald Trump anunció que los ataques en tierra comenzarán en la brevedad y serán más simple de ejecutar.

Donald Trump anuncia que ataque en tierra iniciarán pronto.
Donald Trump anuncia que ataque en tierra iniciarán pronto. (Composición Exitosa)

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 12/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Tal como se anunció semanas atrás, las fuerzas de los Estados Unidos ampliarán sus acciones militares en América Latina y los ataques en tierra son el siguiente paso de su plan antidrogas. Así lo ha revelado Donald Trump, quien asegura que estas operaciones comenzarán pronto y serán más fácil de ejecutar.

Para proteger a sus ciudadanos

Según el inquilino de la Casa Blanca, que se pronunció ante los medios desde su despacho presidencial, las incursiones marítimas han tenido resultados positivos. Agregó que en tierra las acciones comenzarán en la brevedad y que están implicarán menos esfuerzo para las tropas de su país.

"Erradicamos el 96 % de las drogas que llegan por agua. Y ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias", manifestó el jefe de Estado norteamericano.

Señaló que gracias a las operaciones realizadas en el Caribe y el Pacífico se ha logrado salvar a unos 25 mil ciudadanos estadounidenses. Añadió que su gestión ha conseguido erradicar el tráfico ilícito de drogas "a niveles nunca antes vistos", gracias a los bombardeos contra presuntas lanchas que trasladaban estupefacientes.

Trump propone designar a Perú como aliado principal fuera de la OTAN en plena tensión regional
Lee también

Trump propone designar a Perú como aliado principal fuera de la OTAN en plena tensión regional

Con respecto a dónde se realizarán los ataques en tierra, el líder del Partido Republicano sostuvo que no se limitará a un país, sino que apuntará contra quien lleve los estupefacientes y trate de de meterlos a su territorio. "No tiene que ser necesariamente en Venezuela. Son las personas que traen droga a nuestro país los objetivos". indicó.

Más de una veintena de ataques

Hasta el 5 de diciembre, se han registrado 22 incursiones en el mar Caribe y el Océano Pacífico, dejando a al menos 87 personas fallecidas, que estarían involucradas en el narcoterrorismo. El primero que se adjudicó el gobierno estadounidense fue el 2 de setiembre, con videos en los que se muestran la destrucción de los navíos.

La actual administración designó en el mes de noviembre a Nicolás Maduro como el líder de una organización terrorista extranjera. Esto le ha permitido imponer nuevas sanciones a los activos e infraestructura venezolana, aunque no implica el uso de la fuera letal.

Presidente de la FIFA acusado por vulnerar neutralidad política tras "Premio de la Paz" a Donald Trump
Lee también

Presidente de la FIFA acusado por vulnerar neutralidad política tras "Premio de la Paz" a Donald Trump

Estados Unidos ampliará su plan de acción contra el narcotráfico en Latinoamérica  con ataques tierra. Así lo ha anunciado el presidente Donald Trump, quien precisó que estos serán más sencillos de ejecutar, aunque no especificó en qué países serán.

Temas relacionados América Latina ataques Donald Trump Estados Unidos Narcotráfico

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA