Donald Trump asegura que ataques en tierra en América Latina comenzarán pronto: "Es mucho más fácil"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tal como se anunció semanas atrás, las fuerzas de los Estados Unidos ampliarán sus acciones militares en América Latina y los ataques en tierra son el siguiente paso de su plan antidrogas. Así lo ha revelado Donald Trump, quien asegura que estas operaciones comenzarán pronto y serán más fácil de ejecutar.

Para proteger a sus ciudadanos

Según el inquilino de la Casa Blanca, que se pronunció ante los medios desde su despacho presidencial, las incursiones marítimas han tenido resultados positivos. Agregó que en tierra las acciones comenzarán en la brevedad y que están implicarán menos esfuerzo para las tropas de su país.

"Erradicamos el 96 % de las drogas que llegan por agua. Y ahora estamos empezando por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder. Y no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias", manifestó el jefe de Estado norteamericano.

#ÚLTIMAHORA



❗️❗️"ESO VA A EMPEZAR A SUCEDER" — TRUMP SOBRE LOS ATAQUES POR TIERRA EN AMÉRICA LATINAhttps://t.co/7NT8ALXFvg



"Ahora estamos empezando [las agresiones] por tierra, lo cual es mucho más fácil", afirmó el presidente estadounidense. https://t.co/4HC3ZJttMp pic.twitter.com/HDm3pYzcn3 — RT en Español (@ActualidadRT) December 12, 2025

Señaló que gracias a las operaciones realizadas en el Caribe y el Pacífico se ha logrado salvar a unos 25 mil ciudadanos estadounidenses. Añadió que su gestión ha conseguido erradicar el tráfico ilícito de drogas "a niveles nunca antes vistos", gracias a los bombardeos contra presuntas lanchas que trasladaban estupefacientes.

Con respecto a dónde se realizarán los ataques en tierra, el líder del Partido Republicano sostuvo que no se limitará a un país, sino que apuntará contra quien lleve los estupefacientes y trate de de meterlos a su territorio. "No tiene que ser necesariamente en Venezuela. Son las personas que traen droga a nuestro país los objetivos". indicó.

Más de una veintena de ataques

Hasta el 5 de diciembre, se han registrado 22 incursiones en el mar Caribe y el Océano Pacífico, dejando a al menos 87 personas fallecidas, que estarían involucradas en el narcoterrorismo. El primero que se adjudicó el gobierno estadounidense fue el 2 de setiembre, con videos en los que se muestran la destrucción de los navíos.

La actual administración designó en el mes de noviembre a Nicolás Maduro como el líder de una organización terrorista extranjera. Esto le ha permitido imponer nuevas sanciones a los activos e infraestructura venezolana, aunque no implica el uso de la fuera letal.

Estados Unidos ampliará su plan de acción contra el narcotráfico en Latinoamérica con ataques tierra. Así lo ha anunciado el presidente Donald Trump, quien precisó que estos serán más sencillos de ejecutar, aunque no especificó en qué países serán.