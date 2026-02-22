Nazca: Mujer muere descompensada tras esperar que se reabra el tránsito tras huaicos, en Nazca

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La víctima identificada como Lisbeth Bravo Riveros perdió la vida en el peaje de Nazca mientras cientos de vehículos seguían varados por derrumbes en la carretera.

El pasado viernes 20 de febrero, en el peaje de Nazca, ubicado en el kilómetro del grifo Estación 715 después del semáforo hacia Nueva Unión y Juan Manuel Meza, se vivieron horas de tensión por los deslizamientos que afectaron la carretera Panamericana Sur. Las intensas lluvias que mantienen en alerta a varios tramos de esta vía nacional obligaron a restringir el tránsito y organizar pases alternados de vehículos.

En medio de esta situación, Lisbeth Bravo Riveros, una pasajera que se dirigía desde Juliaca con destino a Lima, esperaba que le permitieran continuar su viaje. Las filas de buses, autos y camiones eran largas, pues muchas personas quedaron varadas mientras trataban de cruzar la zona afectada por los huaicos.

Extraña descompensación y desesperanza

Según los primeros reportes, Bravo Riveros empezó a sentirse mal mientras aún se encontraba en el peaje. La espera prolongada bajo el estrés de la situación y la incertidumbre del tránsito pudieron haber agravado su estado de salud. Personal de Seguridad Ciudadana de Vista Alegre fue alertado de lo ocurrido y solicitó la presencia de los bomberos para auxiliar a la pasajera.

Los socorristas llegaron al lugar y trasladaron a la mujer al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nazca. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, las condiciones de su estado no pudieron ser revertidas y se certificó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Investigación y consecuencias

Las autoridades han señalado que el caso continuará siendo investigado para establecer con precisión las causas del deceso. Hasta el momento, lo que se sabe es que no hubo un accidente de tránsito o colisión, sino una descompensación súbita en medio de la emergencia por huaicos que afecta las comunicaciones en el sur del país.

Este incidente ha generado preocupación entre quienes transitan por la Panamericana Sur, una de las arterias principales del país, pues en los últimos días los huaicos y deslizamientos han provocado grandes filas de vehículos, daños en la vía y situaciones que ponen en riesgo la seguridad de viajeros y transportistas.

El tránsito continúa restringido en varios puntos, con controles de paso establecidos por la Policía y Defensa Civil. Muchos pasajeros han expresado su malestar por tener que esperar horas bajo el sol o la lluvia sin garantías de un traslado fluido, situación que ahora se enlaza además con el fallecimiento de una viajera que solo intentaba seguir su ruta hacia Lima.