Tetris le gana a Trump: Casa Blanca retira juego arcade del muro fronterizo tras advertencia

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En una controvertida medida dentro de sus plataformas digitales, la Casa Blanca retiró de su sitio web oficial el videojuego estilo arcade titulado "Build the Wall" ("Construye el muro"). La decisión se concretó tras las advertencias públicas de la empresa propietaria de Tetris por una potencial infracción de derechos de autor y uso indebido de su propiedad intelectual.

La dinámica del juego instaba a los usuarios a apilar bloques de ladrillos para "mantener la línea" ante un "asedio zombi en la frontera", provocando severas críticas.

Tetris de deslindó de la creación de Trump

Frente a la controversia, la firma creadora del célebre videojuego de bloques había emitido un pronunciamiento en redes sociales donde enfatizó que abordan con máxima rigurosidad las violaciones de copyright. Del mismo modo, la compañía desmarcó su responsabilidad institucional del juego gubernamental estadounidense y remarcó sus principios.

"En Tetris creemos en el poder de la conexión y en unir a las personas, no en dividirlas", expresaron a sus fanáticos. Pese a que el título fue dado de baja del portal web, diversos fragmentos promocionales continúan visibles en canales oficiales del Ejecutivo.

La compañía de videojuegos rechazó el uso político de su propiedad intelectual.

Juegos anti-migrantes y nueva provocación inspirada en Nintendo

La remoción de este título no ha detenido la agresiva estrategia de comunicación digital impulsada desde Washington. En la plataforma oficial continúan disponibles otros videojuegos de marcado corte político, entre los que destaca "Rio Run", una adaptación del clásico Snake donde se incita a patrullar el río Bravo para detener y deportar migrantes.

A esta propuesta se añaden dinámicas enfocadas en cuentas de ahorro y nutrición escolar, calificadas por funcionarios norteamericanos como una iniciativa para marcar distancia frente a la postura de la oposición partidaria.

TETRIS AMENAZÓ CON DEMANDAR A LA CASA BLANCA



La compañía estadounidense advirtió que podría iniciar acciones legales contra la Casa Blanca por "Build the Wall", uno de los videojuegos lanzados por el gobierno de Donald Trump para promocionar su política migratoria. La empresa... pic.twitter.com/RvzeqKnKQV — Clarín (@clarincom) September 5, 2026

Lejos de reducir las tensiones con las corporaciones del sector, la Casa Blanca difundió ete martes un nuevo contenido promocional en la red social X con el encabezado "Hey! Listen!" —recordada frase del Hada Navi— junto al arte gráfico titulado "The Legend of Trump".

Esta parodia directa a la franquicia de Nintendo aprovecha la reciente revelación del remake de Ocarina of Time, despertando gran expectativa entre los usuarios sobre las medidas que podría adoptar la gigante japonesa, ampliamente reconocida en la industria global por su implacable política de protección de marcas y patentes.

El empleo de estéticas y conceptos de franquicias de entretenimiento consolidadas refleja una táctica de comunicación política orientada a captar la atención de sectores jóvenes. No obstante, este recurrente uso de marcas registradas vuelve a mostrar cómo grandes compañías buscan evitar que sus icónicos universos interactivos se vean salpicados por disputas ideológicas.