Mundial 2026: Selección de Corea del Sur rompe relación con la prensa tras burlas hacia su capitán

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La selección de Corea del Sur vive un clima de tensión con su propia prensa en pleno Mundial 2026. El conflicto estalló tras la filtración de audios en los que periodistas locales se burlaban del capitán Son Heung-min, aludiendo a su exención del servicio militar obligatorio.

Las frases, captadas durante un entrenamiento abierto en Guadalajara, cuestionaban que el delantero del Tottenham no hubiera cumplido los 21 meses de servicio, recordando que solo realizó tres semanas de instrucción básica en 2020 gracias a la medalla de oro obtenida en los Juegos Asiáticos de 2018, quedando exento de seguir por su alto rendimiento deportivo.

🚨 INSÓLITO: Perioditas coreanos estaban CRITICANDO a 🇰🇷 Heung-min Son con el tema del servicio militar, y no se dieron cuenta que estaban siendo GRABADOS. La selección ha decidido ROMPER RELACIÓN con la prensa coreana. PAPELÓN. #CopaMundialFIFA 🌎🏆⛔️ pic.twitter.com/lAm5QczgeD — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) June 16, 2026

La reacción del equipo

El episodio generó indignación en el plantel. Los jugadores cerraron filas en torno a su capitán y decidieron romper relación con la prensa surcoreana, suspendiendo entrevistas individuales y conferencias programadas.

Tras la victoria 2-1 frente a República Checa, Son evitó hablar en zona mixta y sus compañeros respaldaron la medida como gesto de solidaridad. La decisión fue interpretada como un boicot mediático, con el objetivo de exigir respeto hacia los futbolistas y proteger la concentración del grupo.

Son Heung-min 🇰🇷 walks through the mixed zone without giving any interviews.



It seems Sonny will stick to official press conferences when it comes to speaking with reporters. pic.twitter.com/cCcjH5j2cL — BibimBallers (@BibimBallers) June 15, 2026

La respuesta institucional

La Asociación Coreana de Fútbol (KFA) lamentó públicamente los comentarios y pidió responsabilidad a los periodistas. El jefe de prensa de la delegación presentó su renuncia, asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido. La federación reforzó los controles de comunicación y canceló actividades previstas, buscando blindar al equipo de nuevas polémicas antes del duelo frente a México.

Comunicado de la Federación exigiendo respeto a sus seleccionados y al capitán.

Un tema sensible en Corea

El servicio militar obligatorio es uno de los asuntos más delicados en la sociedad surcoreana, ya que todos los hombres deben cumplirlo como parte de la defensa frente a Corea del Norte.

Las exenciones, como la que obtuvo Son por su logro deportivo, suelen generar debate público y, en ocasiones, resentimiento. En este caso, la burla de los periodistas tocó una fibra sensible y derivó en una crisis de confianza entre jugadores y medios, justo cuando la selección se prepara para enfrentar a México en un partido clave.

La ruptura entre la selección surcoreana y su prensa refleja cómo un comentario aparentemente trivial puede escalar hasta convertirse en un conflicto nacional. Son Heung-min, referente del fútbol asiático, se convirtió con ello en el centro de un debate que mezcla deporte, patriotismo y sensibilidad social.

Con el equipo aislado de sus propios medios y la federación intentando contener el daño, Corea del Sur llega a su próximo compromiso con un ambiente cargado fuera de la cancha, que podría influir en su desempeño dentro de ella.