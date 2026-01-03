Así fue la operación militar de EE.UU.: Ejército construyó una casa idéntica a la residencia de Nicolás Maduro

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ataque que ejecutó el Ejército de los Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se trató de un ataque totalmente militarizado y calculado al detalle tal como reveló el presidente Donald Trump.

Mediante una llamada telefónica con un medio estadounidense, Trump se atrevió a dar ciertos detalles de la planificación militar entre las que se incluyó la construcción de una réplica de la casa de Nicolás Maduro en Caracas.

Construyeron una casa idéntica

En comunicación con el medio Fox & Friends Weekend, el presidente Donald Trump reveló detalles mediante llamada telefónica donde alabó la operación militar estadounidense que dio con la captura del mandatario venezolano.

El operativo realizado durante la madrugada del 3 de enero sorprendió a Maduro al interior de su residencia en Caracas. La acción militar fue calificada de "brillante" y "no habría podido ser mejor" la intervención.

En ella, precisó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos construyeron una casa idéntica para dar con la captura. Dentro del operativo, que contó con meses de preparación, se incluyó la construcción para practicar la operación de las fuerzas especiales.

"Tienes que tener la valentía, pero es el talento, nadie tiene este talento y nadie tiene el equipamiento que tenemos nosotros. Quiero decir que todo estaba planeado al detalle. Ellos (los militares) lo practicaron todo. De hecho, construyeron una casa idéntica a aquella en la que entraron, con todas las cajas fuertes, acero por todas partes y las escaleras", indicó Trump.

Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos

Si bien inicialmente, el presidente estadounidense no quiso revelar la división que estuvo a cargo de la ejecución militar, se revelaría más tarde que estuvo al mano de comandos de élite de la Fuerza Delta del ejército.

Vivía en una casa tipo fortaleza

En la llamada telefónica que tuvo una duración de aproximadamente 27 minutos, Trump reveló que la residencia donde habitaba Nicolás Maduro era una casa tipo "fortaleza". El ataque fue realizado "muy rápido" por parte de las Fuerzas estadounidenses.

Trump precisó que pudo observar la operación desde su residencia ubicada en Mar-A-Lago en Florida desde donde observó cada aspecto del despliegue militar.

"Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero. Tenía lo que llaman un espacio seguro, con acero sólido por todas partes. No logró cerrar ese espacio. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no pudo entrar", indicó.

Incendios en Caracas tras operativo militar

Los detalles de la intervención militar de Estados Unidos sobre el territorio venezolano tuvo como uno de sus objetivos la captura de Nicolás Maduro. Para capturarlo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos planificaron un operativo que incluyó la construcción de la residencia de Caracas donde vivía el mandatario venezolano.