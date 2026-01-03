Marco Rubio lanza advertencia a Cuba: "Si yo viviera ahí estaría preocupado", tras ataque a Venezuela

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, formó parte de la conferencia de prensa del gobierno tras el ataque militar propiciado durante la madrugada del 3 de enero contra el territorio de Venezuela.

Acompañando al presidente estadounidense, Donald Trump, quien encabezó la rueda de prensa, el secretario de Estado lanzó una advertencia en contra del gobierno en Cuba. "Si yo estuviera en el gobierno de La Habana, estaría preocupado".

Rubio lanzó advertencia a Cuba

Durante la conferencia de prensa desde la residencia Mar-A-Lago, el presidente de Estados Unidos brindó los detalles acerca del despliegue militar ocurrido durante el ataque armado por parte del gobierno norteamericano durante la madrugada del 3 de enero.

Sin embargo, durante la rueda de prensa, una advertencia lanzada por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, pondría en tensión a los altos mandos del gobierno cubano y a su presidente, Miguel Díaz-Canel.

Durante su intervención no estimó en calificar la situación de Cuba como "un desastre" y se refirió a sus actuales autoridades como "hombres seniles e incompetentes, en algunos casos".

"Todas las personas que ayudaron a proteger a Maduro, todos eran cubanos (...)Uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es que tiene que declarar la dependencia de Cuba porque fueron colonizadas desde un punto de vista de seguridad. Si yo viviera ahí, estaría preocupado". indicó Rubio, hijo de inmigrantes cubanos.

Rubio dio tal declaración luego de precisar que "cuando el presidente habla, se le tiene que tomar seriamente", deslizando que los intereses declarados por Estados Unidos seguirían tomando terreno a nivel interno y exterior del país.

¿Qué dijo Trump sobre Cuba?

Donald Trump también se pronunció sobre la situación que envuelve a Cuba y precisó que este país "es un caso interesante". Precisó que el sistema que maneja el país "no ha sido muy bueno" y con ello "el pueblo ha sufrido durante muchísimos años".

El presidente norteamericano precisó que el país caribeño es "una nación fracasada" y que no descarta "ayudar" a este país. Palabras que, posteriormente, fueron ratificadas por Rubio.

"Es algo de lo que vamos a terminar hablando porque Cuba es una nación fracasada en estos momentos, muy fracasada; queremos ayudar al pueblo de ahí también", indicó.

Ante el reciente ataque militar de Estados Unidos sobre Venezuela, ¿sería posible una intervención en Cuba? Con las recientes declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado, y el propio presidente estadounidense Donald Trump no descartaron apoyar a este país.