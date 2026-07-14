Puente Piedra: Sicarios balean bus lleno de pasajeros en la Panamericana Norte y dejan al conductor herido

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Puente Piedra volvió a ser escenario de un ataque armado contra el transporte interprovincial. Un bus de la empresa Dorado fue baleado la noche del 13 de julio mientras circulaba por la Panamericana Norte, cerca del puente Los Sauces. El conductor resultó herido tras el atentado, pese a que la unidad trasladaba a más de 40 pasajeros con destino a Trujillo.

Atacan bus interprovincial en la Panamericana Norte

El ataque ocurrió aproximadamente a las 10:30 p. m., cuando el vehículo fue interceptado por una motocicleta con dos sujetos a bordo. Según la información preliminar, el ocupante que viajaba en la parte posterior disparó directamente contra la zona donde se encontraba el conductor. Como consecuencia, el bus terminó con dos impactos de bala en el lado del piloto.

El conductor fue identificado como Santos Corrales Rodríguez, de 47 años, quien llevaba seis meses trabajando para la empresa Dorado, de acuerdo con sus compañeros. Tras resultar herido por el roce de uno de los proyectiles, fue trasladado de emergencia al Hospital de Puente Piedra, donde permanece con pronóstico reservado mientras recibe atención médica.

Uno de los pasajeros relató los dramáticos momentos que vivieron durante el ataque. "Hemos estado durmiendo todos y una moto ha repasado al bus y de la nada se escucharon disparos. El conductor terminó herido. Lo vimos medio mal porque había bastante sangre. Nos dirigimos de Lima a Trujillo (...) Ahora me siento asustado y mi enamorada no se quiere subir, porque tiene temor a que de nuevo vuelvan a disparar ", expresó.

Varios pasajeros se encontraban dormidos cuando ocurrió el atentado y despertaron sobresaltados por el estruendo de los disparos y los gritos dentro de la unidad.

🔴🔵 Puente Piedra: conductor de bus interprovincial Dorado resultó herido tras ataque armado en la Panamericana Norte.



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Más ataques en Lima Norte

Hace unos días, presuntos extorsionadores atacaron a balazos un bus de la empresa TransLima en el distrito de Carabayllo, dejando al conductor gravemente herido. El violento atentado ocurrió apenas cinco días después de que la empresa retomara sus operaciones tras una paralización provocada por amenazas, lo que ha vuelto a encender la preocupación entre los transportistas.

El ataque se registró alrededor de las 8:30 de la noche del 6 de julio en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Chimpu Ocllo. De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos llegaron hasta la zona y abrieron fuego contra el chofer de un vehículo de TransLima, empresa que también forma parte de la conocida ruta 18.

Según los primeros reportes, el sicario llegó a bordo de una motocicleta, llevaba puesta una capucha de color blanco y disparó hasta en siete oportunidades contra el conductor. Cinco de los proyectiles impactaron en la víctima, quien fue auxiliada de inmediato y trasladada al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Collique, donde permanece siendo atendida y sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus lesiones.

Es así que, estos hechos incrementan la preocupación por la creciente ola de violencia que afecta al transporte interprovincial en el país, mientras los viajeros exigen mayores medidas de seguridad para evitar nuevos ataques de esta naturaleza.