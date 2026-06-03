Tragedia tras incendio en hotel: Reportan al menos 21 muertos y más de 20 heridos

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio arrasó un hotel de varios pisos, dejando al menos 21 muertos, entre ellos 18 ciudadanos extranjeros, y varios heridos. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a la emergencia.

Incendio en hotel dejó varias víctimas: Esto se sabe

Una nueva emergencia se ha reportado, causando gran impacto en la ciudadanía. De acuerdo a los últimos reportes, al promediar las 8:45 a.m. (03:15 GMT) del último martes 2 de junio, intensas llamas salían de un edificio donde funcionaba un hotel que ofrecía desayuno incluido a sus huéspedes.

Un devastador incendio arrasó el hotel Flourish Stay, ubicado en el barrio de Malivya Nagar, en Nueva Delhi, una zona de la India predominantemente residencial, densamente poblada y popular entre estudiantes y jóvenes profesionales.

El funcionario de la administración local Jitendra Kumar precisó a medios locales que "según los informes, había un restaurante en funcionamiento en la planta baja del edificio y que un accidente allí habría desencadenado la emergencia", pero ello aún sigue siendo materia de investigación.

Investigan emergencia en hotel de la India.

Investigan causas del incendio en hotel de la India

Al menos ocho camiones de bomberos se desplazaron hasta la zona del incendio para tratar de apagar las llamas que causaron gran preocupación entre los vecinos de las viviendas aledañas al hotel. En las imágenes difundidas en redes sociales también se evidenció a algunas personas atrapadas en el interior del edificio tratando de escapar de la densa humareda que sobresalía por la ventanas.

Los residentes locales se sumaron a las labores de rescate y ayudaron a evacuar a las huéspedes del hotel. La policía de Nueva Delhi, la capital india, ha detallado que "los equipos de emergencia rescataron a más de 40 personas y las trasladaron de urgencia a diversos hospitales, donde 21 de ellas fueron declaradas muertas a su llegada".

"En el incendio ha habido un total de 47 víctimas, entre las que se encuentran 21 fallecidos y 26 heridos, varios de gravedad. Muchos de los alojados eran extranjeros y personas cuyos conocidos estaban siendo atendidos en el Hospital MAX, situado justo enfrente», declaró a EFE el jefe del servicio de bomberos de Delhi, A.K. Malik.

El ministro de Delhi, Ashish Sood, declaró que las autoridades están investigando si el edificio cuenta con los permisos necesarios para funcionar como un establecimiento de alojamiento y desayuno, y añadió que los responsables de cualquier infracción se enfrentarán a acciones penales. Las causa del siniestro sigue bajo investigación.

Visited Malviya Nagar today to meet the people affected by the fire. I walked through the site, spoke to officials, and assessed the situation firsthand. The gravity of what has happened here is deeply concerning and I want to assure everyone that this will not be taken lightly.... pic.twitter.com/VR1P9gmLkW — Ashish Sood (@ashishsood_bjp) June 3, 2026

Autoridades de la India lamentan la tragedia en Delhi

Las investigaciones preliminares de los Servicios de Bomberos de Delhi (DFS) señalan que el fuego provocó un fallo en el suministro eléctrico que bloqueó las puertas eléctricas del hotel, sellando las salidas y atrapando a los clientes.

Ante el incendio en Nueva Delhi, autoridades de la India no tardaron en expresar su pesar por la tragedia. El primer ministro Narendra Modi anunció una indemnización de 200 mil rupias (2.088 dólares) para las familias de los fallecidos y de 50 mil rupias para los heridos.

Un incendio devastador en un hotel de Nueva Delhi dejó al menos 21 muertos y más de 20 heridos, según las autoridades. El siniestro parece ser el más mortífero en la capital india en al menos cuatro años.