Choque de bus dejó al menos 20 heridos: Chofer se habría quedado dormido

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un bus chocó contra una estructura, dejando un saldo de al menos 20 heridos, de acuerdo a los últimos reportes de la policía. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente, aunque no descartan la hipótesis de que el chofer se habría quedado dormido.

Choque de trolebús dejó decenas de heridos

Un nuevo accidente ha sorprendido a nivel internacional. Tras el reporte de que un bus se precipitó a un abismo en Ecuador y dejó varias al menos 14 fallecidos y más de 20 heridos, se dio a conocer que una nueva tragedia se registró, pero esta vez en México.

De acuerdo a los primeros reportes del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), un fuerte choque se dio en el Estado de México, donde una unidad del Trolebús Elevado se impactó contra la estructura de la estación La Covadonga, ubicada sobre la avenida Solidaridad, en dirección hacia Valle de Chalco, en la mañana del último jueves 16 de abril.

La unidad número 60-002, que cubre la ruta Chalco-Santa Marta circulaba con total normalidad hasta que, de pronto, chocó contra una estructura. Lamentablemente, el fuerte impacto dejó al menos 20 personas heridas. Tras el reporte de la emergencia, se movilizaron cuerpos de emergencia, así como de elementos de Protección Civil para trasladar a los lesionados a hospitales cercanos para que reciban la atención médica adecuada.

Investigan accidente: Chofer fue detenido

Las autoridades mexicanas reportaron que el chofer del trolebús quedó detenido y presentado ante el Ministerio Público, donde se llevará a cabo el deslinde de responsabilidades. Mientras tanto la policía realizó las diligencias respectivas que ayudan a esclarecer el caso y las causas exactas que dieron origen al choque en la ruta Chalco-Santa Marta.

Las autoridades manejan dos hipótesis sobre el accidente y en base a versiones iniciales de testigos. Uno de ellos es que el conductor habría perdido el control del vehículo al tratar de esquivar una coladera que estaba destapada e impactó contra una de las paredes de la estación del Trolebús.

Por otro lado, un testimonio sostiene que el chofer se habría quedado dormido, pero será la policía y demás instancias correspondientes las causas exactas del percance.

Otra tragedia internacional: Accidente en Ecuador

El accidente en México se a solo unos días de lo ocurrido en Ecuador: un autobús cayó a un barranco y se incendió en la provincia de Azuay, dejando al menos 14 fallecidos y 29 heridos.

Tal y como detalló el servicio de emergencias ECU 911, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 57 de la vía Cuenca-Molleturo, sector Puente el Chorro, donde el autobús perdió pista y se precipitó. El alcalde Cristian Zamora expresó su solidaridad y condolencias a familias de las víctimas del siniestro.

Es así como se anunció que otro accidente de tránsito se registró a nivel internacional: choque de trolebús en Chalco, México, dejó al menos 20 heridos el último jueves 16 de abril. El caso se encuentra bajo investigación.