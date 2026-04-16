Autobús cayó a un barranco y se incendió: Reportan al menos 14 muertos y más de 20 heridos

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un autobús con pasajeros cayó a un barranco y se incendió, dejando un saldo preliminar de al menos 14 muertos y varios heridos, de acuerdo al último reporte policial. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al accidente.

Varias víctimas dejó caída de autobús a un barranco

Un nuevo accidente de tránsito deja en luto varias familias. De acuerdo a los primeros reportes, una tragedia se registró a la altura del kilómetro 57 de la vía Cuenca-Molleturo, sector Puente El Chorro, en provincia de Azuay, donde el conductor de un autobús interprovincial de la cooperativa San Luis perdió el control y cayó a un barranco.

Lamentablemente, debido al impacto, el vehículo se incendió. El Servicio Integrado de Seguridad Ecu911 reveló que el accidente dejó en un inicio un saldo de al menos 11 fallecidos y varios heridos, pero conforme avanzaron los trabajos de rescate, la cifra de víctimas ascendió: 14 muertos hasta el cierre de esta nota.

Asimismo, las autoridades precisaron que alrededor de las 8:00 a.m. de este jueves 16 de abril, habrían al menos 29 personas heridas por la caída del autobús al precipicio. El jefe de Bomberos de Cuenca, Sixto Heras, contó que enviaron ambulancias y vehículos particulares para asistir a los lesionados.

"Hay víctimas fatales que están fuera del vehículo y el autobús quedó prácticamente consumido", explicó sobre el accidente en Ecuador. Personal del Ministerio de Salud de Ecuador y vecinos del lugar colaboraron en las tareas de auxilio.

#Cuenca | La @CTEcuador informa que la cifra de fallecidos producto del vuelco de un bus de la cooperativa San Luis, ocurrido en la vía Cuenca - Molleturo se incrementa a 14 y a 29 los heridos.

Se teme que el número de víctimas mortales se incremente porque hay heridos graves. pic.twitter.com/qIEKqYiy1y — Armando Suquisupa (@Asuquisupa) April 16, 2026

Cifra de heridos y muertos podría ascender

El capitán Sixto Heras no descartó que el número de muertos pueda aumentar en las próximas horas, ya que aún deben mover el vehículo del lugar en donde cayó y verificar si hay más víctimas. La Policía ha desplegado esfuerzos para investigar el caso y determinar las causas exactas que dieron origen a la tragedia en la ruta conocida por su peligrosidad.

Por su parte, el alcalde Cristian Zamora expresó su solidaridad y condolencias a familias de los fallecidos, en el accidente de tránsito en el km 57 de la vía Cuenca-Molleturo, en Ecuador.

#Accidente



Durante este día trágico he estado pendiente de las labores de rescate del accidente en la Molleturo-Naranjal.



Me reporta Bomberos que son 14 víctimas mortales luego de terminar las acciones de socorro.



🕊️Mi solidaridad con tantas familias por la pérdida de sus... pic.twitter.com/OEi6ZI2yyV — Cristian Zamora M (@czamoramatute) April 16, 2026

Tragedia en Ecuador: Investigan causas del accidente

Según las primeras pericias, el chofer habría perdido el control del autobús por su complejidad geográfica y por los frecuentes incidentes climáticos que afectan la calzada. El colectivo cayó por el precipicio y, tras el golpe, las llamas consumieron casi por completo la unidad.

Un pasajero, según 'TN', habría afirmado que el vehículo iba a velocidad normal hasta que se oyó un fuerte sonido y el conductor no pudo controlar la situación.

Desafortunadamente, se reportó un nuevo accidente internacional, esta vez en Ecuador. Un autobús interprovincial cayó a un barranco y se incendió, dejando al menos 14 muertos y varios heridos. El siniestro sigue bajo investigación policial.