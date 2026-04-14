Explosión en central eléctrica dejó al menos 9 fallecidos y más de 10 heridos: Caso bajo investigación

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una explosión en una central eléctrica dejó al menos 9 trabajadores fallecidos y más de 10 heridos, según informó la policía. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al siniestro.

Tragedia en planta eléctrica dejó varios heridos

Lo que debía ser un día de jornada laboral sin inconvenientes se convirtió en momentos de angustia este martes 14 de abril. De acuerdo a información preliminar, se habría registrado una explosión en un tubo de caldera de una central eléctrica operada por Vedanta Limited.

El reporte policial reveló que, lamentablemente, el incidente que se registró en la central eléctrica, cuando entre 40 y 50 trabajadores se encontraban en la obra, en el distrito de Sakti, estado de Chhattisgarh, en la India, dejó al menos nueve trabajadores fallecidos y alrededor de 15 heridos.

El superintendente de policía de Sakti, Praful Thakur, confirmó el número de fallecidos hasta el cierre de esta nota y precisó que los lesionados han sido trasladados de emergencia a hospitales cercanos, varios de ellos en estado crítico. Algunos heridos han sido remitidos a centros médicos especializados, incluidos nosocomios en Raigarh.

JUST IN🇮🇳🔥 At least 9 killed, 15 injured following a massive explosion at a power plant in Sakti, Chhattisgarh, India. pic.twitter.com/poMHj4BZ4w — RKM (@rkmtimes) April 14, 2026

Explosión en central bajo investigación policial

Las autoridades reportaron que, inmediatamente después de la explosión, equipos de la administración local y de la policía se apresuraron al lugar y se puso en marcha la operación de rescate para buscar supervivientes, por lo cual, la cifra de víctimas podría ascender conforme avancen las diligencias por la emergencia.

Según la policía, las tres víctimas fallecieron en el acto, mientras que las demás sucumbieron a sus heridas en los hospitales. El resto de trabajadores de la central eléctrica fueron evacuados de la zona. El primer ministro del estado de Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, calificó el incidente como "sumamente trágico" y afirmó que vienen prestando asistencia a las familias de los fallecidos.

"Hoy se ha pronunciado un incidente desgarrador en la central eléctrica de Vedanta, en el que algunos trabajadores han resultado heridos y están recibiendo atención médica. Nuestra investigación continúa", declaró.

Asimismo, se reveló que la policía ha desplegado sus esfuerzos para el avance de las investigaciones que ayuden a determinar las causas exactas de la tragedia.

सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुई दुर्घटना अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है। इस हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।



राज्य सरकार द्वारा मृतक श्रमिकों के परिजनों को ₹5 लाख की सहायता राशि तथा घायलों को ₹50 हजार की... — Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 14, 2026

Gerencia de central eléctrica en India se pronuncia

En un comunicado, la dirección de la central eléctrica afirmó que "se produjo un incidente lamentable en una de las unidades de calderas de la planta de Singhitarai, en el que se vio involucrado personal de nuestro subcontratista, NGSL, que opera y mantiene la unidad".

Seguidamente, precisaron que su prioridad es garantizar la mejor asistencia médica y el mejor tratamiento posible a los afectados. "Estamos en proceso de esclarecer los detalles", puntualizaron.

Una nueva tragedia internacional se registró este martes. En la India, la explosión en una central eléctrica dejó, hasta el momento, nueve fallecidos y más de 10 heridos. El balance de víctimas podría ascender conforme avancen las investigaciones.