Autobús cayó a un barranco: Reportan al menos seis fallecidos y más de 13 heridos

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente en carretera deja en luto a varias familias. Reportan al menos seis fallecidos y más de 14 heridos tras la caída de un autobús de transporte interprovincial a un barranco. Las autoridades investigan el siniestro vial.

Tragedia en carretera: Autobús cayó a barranco

De acuerdo a los primeros reportes, un grave accidente de tránsito se registró en una carretera. Un autobús de transporte interprovincial, que circulaba por una ruta subtropical de alta complejidad, cayó por un barranco, en la madrugada del último martes, 14 de abril.

Las primeras imágenes difundidas muestran al vehículo en el fondo de un precipicio, a varios metros de la carretera ubicada en el municipio Apolo, a unos 400 kilómetros al norte de La Paz, en Bolivia. Varias personas, al tener conocimiento del siniestro vial, se acercaron para auxiliar a los sobrevivientes en medio de la precariedad del terreno.

El alcalde de Apolo, Rully Ciro Jiménez, indicó que el vehículo accidentado por la zona conocida como 'Curva del Diablo' sería de la empresa Velo de Novia que transportaba pasajeros de La Paz a Apolo. Debido a que el trayecto por tierra entre esa región y la sede de Gobierno es accidentado, pidió ayuda para un vuelo solidario "para evacuar a todos los heridos de gravedad, a fin de que reciban la atención necesaria en hospitales de segundo y tercer nivel".

Investigan accidente en carretera: Balance de víctimas

Es así como el Ministerio de Defensa de Bolivia ctivó un operativo de emergencia: dispuso un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para evacuar a todos los afectados de manera simultánea. En un primer momento, las autoridades anunciaban 15 heridos tras el accidente, pero tras el avance de las diligencias, a través de las redes sociales, precisaron que serían al menos 17 lesionados.

El comandante del grupo aéreo "Diablos Negros", teniente coronel DAEN Alfredo Hinojosa, quien además es el piloto de la aeronave, informó que la operación de rescate se ejecutó en cumplimiento de instrucciones superiores y en coordinación con autoridades locales. Asimismo, se resaltó que el número de víctimas mortales sería de seis personas.

Las causas del accidente aún no han sido establecidas oficialmente. Sin embargo, el alcalde Jiménez indicó que las condiciones del camino, afectadas por las lluvias, podrían haber incidido en el hecho, así como un posible cansancio del conductor. Las investigaciones de la caída del autobús a un barranco sigue en investigación.

FAB trasladó heridos en vuelo solidario

La Fuerza Aérea Boliviana también precisó que con este puente aéreo solidario, reafirman su compromiso con la protección y salvaguarda de la vida de la población boliviana ante situaciones de emergencia como el reportado en la carretera de La Paz-Apolo.

Lamentablemente, al menos seis fallecidos y 17 heridos es el saldo preliminar que dejó el accidente en Bolivia: un autobús cayó a un barranco en la madrugada del último martes, 14 de abril.