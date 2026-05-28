Tragedia en autopista: Bus con pasajeros se estrella contra un camión y provoca la muerte de al menos 13 personas

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un bus con pasajeros se estrelló por detrás contra un camión que se encontraba circulando en la misma dirección y provocó la muerte de al menos 13 personas y otras tres resultaron heridas.

13 fallecidos tras fatídico choque entre bus y camión

La madrugada de este jueves, 28 de mayo, se produjo un grave accidente de tránsito en una autopista de la provincia de Henan, en el centro de China, que dejó como saldo 13 fallecidos y 3 heridos, luego de que un minibús con pasajeros colisionara contra un camión portacontenedores que se desplazaba en la misma dirección.

De acuerdo a información difundida por Reuters y la Televisión Central de China, el siniestro ocurrió a las 2 y 40 a.m. (hora local) en la autopista G40, cerca a la ciudad de Nanyang, en la provincia de Henan.

Cabe señalar que, el pequeño autobús de pasajeros, que solo tenía permitido transportar un máximo de nueve personas, llevaba un total de 16 en el momento del mortal acontecimiento, casi el doble de su capacidad permitida.

Según las autoridades chinas, el vehículo impactó contra la parte trasera de un camión semirremolque que circulaba por la autopista. La violenta colisión provocó varias muertes en el lugar del accidente, mientras que los heridos fueron trasladados rápidamente a hospitales para recibir tratamiento de urgencia.

Ministerio de Seguridad Pública de China toma acciones

Por su parte, la Oficina de Gestión de Tráfico del Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que de forma inmediata desplegó un equipo especial al lugar de los hechos para dar inicio a la investigación para determinar las causas del accidente y coordinar la gestión de las consecuencias de este mismo.

Vale señalar que, de acuerdo a información de Reuters, citando a las autoridades, el fatídico accidente avivó aún más la preocupación por las infracciones de las normas de seguridad vial, en particular por el persistente problema de los autobuses de pasajeros sobrecargados en algunas partes de China.

Un dato relevante de mencionar es que, en los últimos años, China ha reforzado la gestión del tráfico tras una serie de accidentes graves en los que se vieron implicados autobuses y camiones, sin embargo, las infracciones siguen siendo un problema complejo.

Un fatídico accidente de tránsito suscitado en la autopista G40, cerca a la ciudad de Nanyang, en la provincia de Henan, en el centro de China, dejó como saldo 13 personas fallecidas y 3 heridas. Luego de que un minibús con pasajeros se estrelle violentamente por detrás contra un camión portacontenedores.