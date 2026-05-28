Incendio en escuela de niñas deja al menos 16 muertos y más de 70 heridos

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio que se habría originado en uno de los dormitorios de una escuela secundaria de niñas dejó al menos 16 muertos y más de 70 heridos, según el reporte preliminar de las autoridades, quienes investigan las causas exactas de la tragedia.

Incendio se registró en dormitorio de escuela de niñas

De acuerdo a los últimos reportes, un incendio se registró en la madrugada del último jueves en un internado de niñas. Según informaron las autoridades, las llamas comenzaron dentro de uno de los dormitorios de las estudiantes de Utumishi, en Gilgil, condado de Nakuru, a unos 122 kilómetros al noroeste de Nairobi.

Tras ver las intensas llamas y la gran humareda, varias personas corrieron apresurados hasta la escuela, especialmente, los padres de las menores, para saber la situación de la emergencia y cómo se encontraban sus hijas. "Me enteré de la noticia" del incendio "a las 5:00 de la mañana; un amigo me llamó por teléfono, estaba tan preocupada, tan asustada", declaró a la AFP Mary Chenpndetich, de 38 años, cuya hija Joy es interna en el centro pensionario.

La Cruz Roja de Kenia y la policía precisaron a los medios locales que el incendio se originó en la escuela mientras las alumnas aún dormían. Se cree que el fuego comenzó alrededor de la 1 de la madrugada y los equipos de emergencia acudieron lo más pronto posible para atender a los lesionados.

"Nuestros socorristas, el equipo de ambulancias E-Plus y nuestro personal de apoyo psicosocial se encuentran actualmente sobre el terreno prestando apoyo a los estudiantes afectados junto con otros equipos de respuesta y las autoridades pertinentes", precisó la Cruz Roja de Kenia.

Incendio en escuela secundaria Utumishi Girls' Academy en Gilgil.

Balance preliminar de víctimas tras el incendio en el internado

El ministro de Educación, Julius Migos Ogamba, informó a la prensa que el incendio en la Escuela Secundaria para Niñas Utumishi dejó al menos 16 muertos y 79 heridos, precisando que la cifra podría ascender conforme avancen las diligencias del caso.

"Tenemos 16 víctimas mortales. Es un incidente muy desgraciado" dijo el ministro de Kenia. Tras ello, imágenes transmitidas por la televisión keniana mostraron cristales rotos y paredes envueltas en humo, mientras familiares se congregaban a las puertas de la escuela buscando noticias de sus seres queridos desaparecidos.

#WIONDispatch | Kenya school fire: Fire breaks out in accommodation block of Utumishi Academy



Fire breaks out at a Girls' School in Gilgil@MollyGambhir brings you this report by @Luwyziana pic.twitter.com/oezCMJAmBL — WION (@WIONews) May 28, 2026

Investigan causas del incendio en escuela de Kenia

Por su parte, el ministro de Interior en Kenia, explicó que la escuela está vinculada a la policía, y que la mayoría de alumnas son hijas de oficiales del cuerpo armado. Asimismo, aseguró que realizarán las investigaciones que ayuden a esclarecer las causas exactas que dieron origen al incendio. Según él, 808 alumnas estaban alojadas en las instalaciones del centro en el momento de la emergencia.

Es así como las autoridades aseguraron que no dejarán de investigar las causas del incendio que se registró en la madrugada del jueves 27 de mayo en Escuela Secundaria para Niñas Utumishi en Gilgil, en Kenia, que dejó 16 muertos y más de 70 heridos.