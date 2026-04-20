Avión estuvo a punto de colisionar con aeronave de carga: Vuelos coincidieron en la misma pista

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En las últimas horas, un video, pone en relieve una nueva situación que generó alerta en un aeropuerto. Dos aviones habrían coincidido en una misma pista de aterrizaje y para evitar una posible colisión, el vuelo LH542 de Lufthansa tuvo que ejecutar una maniobra de "go around".

Avión abortó aterrizaje para evitar posible colisión

A través de las redes sociales, se puso en debate una inesperada escena que se habría registrado en el Aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. Pues bien, de acuerdo a las imágenes difundidas, se puede ver una aproximación simultánea de dos aviones en la pista de aterrizaje: se habrían alineado hacia la misma pista, registrando una separación reducida tanto en altitud como en distancia horizontal.

El incidente fue calificado por expertos como "atípico y preocupante", ya que, aparentemente, ambos aviones habrían tenido autorización de la torre de control para aterrizar sobre la misma pista.

Por medio de su cuenta de X, la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 indicó que el vuelo QR8174 de Qatar Airways Cargo, procedente de São Paulo, estuvo cerca de colisionar con el LH542 de Lufthansa, operado por un Boeing 787-9 Dreamliner que llegaba desde Frankfurt, alegando que esta última aeronave descendía para aterrizar en la pista 32L cuando se encontró a apenas unos cientos de pies por encima del carguero Boeing 777.

Spotted by a user tonight: QR8174 and LH542 on approach to Bogota, LH542 just a few hundred feet above QR8174 before climbing for a go around. QR8174 landed safely on its 1st approach, while LH452 landed on its 2nd approach. https://t.co/Du2D5VqIJZ pic.twitter.com/RYhGLk123F — Flightradar24 (@flightradar24) April 20, 2026

Tripulación de Lufthansa ejecutó maniobra "go around"

Ante el riesgo de colisión, la tripulación del vuelo de Lufthansa ejecutó una maniobra "go around" (aterrizaje frustrado), elevando nuevamente la aeronave para ganar distancia y evitar el impacto, en la noche del último domingo 19 de abril.

El avión de carga logró tocar pista sin contratiempos en su primer intento. Mientras que el vuelo LH542 que había abortado el aterrizaje realizó un nuevo circuito de aproximación por varios minutos para, finalmente, también tocar pista sin novedades. No se reportaron personas lesionadas ni emergencias adicionales derivadas de este hecho.

Pasajeros del vuelo Lufthansa relataron el momento de incertidumbre. "Nos pareció raro el movimiento brusco del avión; luego el piloto informó que había tráfico y podía ser peligroso", señaló un usuario en redes sociales.

Hace un rato, un B 777 de Qatar y un B 787 de Lufthansa estuvieron cerca de estrellarse aproximando en @BOG_ELDORADO. Al de Lufthansa le tocó abortar aterrizaje. Grave @MinTransporteCo pic.twitter.com/ZPl5L1QvTi — Andrés Felipe Vergar (@AndresVergaraB) April 20, 2026

Aeronáutica Civil sobre incidente en El Dorado

Tras los momentos de tensión en el aeropuerto 'El Dorado', en Colombia, la Aeronáutica Civil confirmó que el incidente está siendo investigado y que aún no existe un informe oficial sobre lo sucedido, por lo que las causas no han sido determinadas de manera concluyente.

Sin embargo, medios colombianos como 'El Tiempo' precisaron que una fuente de esa institución reveló que los hechos ocurrieron cuando la pista se encontraba cerrada "porque había mal tiempo" y no en condiciones normales de operación aérea. Asimismo, habrían señalado que "no hubo cruce de aeronaves en el aire ni riesgo de colisión, como se ha sugerido en algunos reportes", sino que se trató de un procedimiento operativo en tierra.

"Un señor (piloto) de un avión adelante frena, no sale en el momento que tiene que salir, y el otro que iba atrás lo que hace es abortar la operación, que es una operación normal. (...) Abortó la misión (...) y vuelve y aterriza. Eso fue lo que pasó", indicó Aerocivil.

Un nuevo incidente aéreo generó preocupación en el Aeropuerto internacional El Dorado, en Colombia. El vuelo LH542 de Lufthansa, procedente de Frankfurt, realizó una maniobra de "go-around" durante su aproximación luego de quedar cerca de una aeronave de carga de Qatar Airways. Habrían coincidido en la misma pista de aterrizaje.