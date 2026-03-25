Tragedia en Colombia: Decretan 3 días de duelo por muerte de 69 personas en accidente de avión militar

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó tres días de duelo nacional por los 69 personas fallecidas tras la caída de un avión militar en Puerto Leguízamo - Putumayo. ¿En qué consiste la medida?

Tragedia tras caída de avión militar: 69 fallecidos

El lunes 23 de marzo, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó poco después de despegar en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo.

La aeronave transportaba a 125 ocupantes, entre soldados, policías y tripulación, y cayó a unos 700 metros de la pista norte. Según fuentes militares, el avión cayó en una zona de densa vegetación, transformándose en una bola de fuego que alertó a los campesinos locales. Testigos en la zona relataron haber escuchado un fuerte estruendo seguido de una explosión en el aire.

Tras finalizar las labores de rescate, el ejército colombiano anunció que el accidente dejó un saldo de 69 fallecidos y varios heridos. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, sostuvo que "la aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada", por lo que iniciarán con las investigaciones que ayuden a esclarecer las causas de la tragedia aérea.

Gustavo Petro decreta tres días de duelo en Colombia

Debido a este lamentable suceso, el presidente Gustavo Petro decretó tres día de duelo en Colombia, con el cual se ordena izar el Pabellón Nacional a media asta en todas las entidades públicas, instalaciones militares y sedes diplomáticas en el exterior, como símbolo de respeto y homenaje a las víctimas que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

"He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, se anunció que el Ministerio de Defensa de Colombia adoptarán las medidas necesarias para rendir los honores militares correspondientes en memoria de los uniformados. Finalmente, el Gobierno de Colombia expresó su solidaridad con las familias y amigos de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo.



Las banderas... pic.twitter.com/INUAnW4bWy — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

Es así como Colombia se encuentra de luto tras la tragedia aérea por la caída de un avión militar en el departamento de Putumayo que dejó 69 fallecidos. En honor y respeto de las víctimas, Gustavo Petro decretó tres días de duelo.