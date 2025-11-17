Avión de ministro se estrella tras mal ATERRIZAJE: Despiste provocó incendio de la aeronave

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 17 de noviembre se produjo un accidente que le pudo costar la vida al ministro de Minas de la República Democrática del Congo, en África, y a su delegación. Tras un mal aterrizaje, el avión se salió de la pista, iniciando un incendio que puso en peligro a la tripulación que finalmente no dejó víctimas mortales.

Realizaba una visita a mina accidentada

Louis Watum Kabamba, junto a su equipo conformado por 19 funcionarios, viajaron hasta Kolwezi, provincia de Lualaba, lugar donde ocurrió un accidente en una mina que dejó a más de 30 mineros fallecidos. Cuando la aeronave tocó tierra se comenzó a desestabilizar, iniciando un fuego en la parte posterior.

De acuerdo al consejero de comunicaciones del ministro, Isaac Nyembo, en declaraciones para el portal congoleño 7sue7, todos los viajantes lograron salir del aparato sin que se registren muertos o heridos. Dijo que aún se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

🚨El avión de un ministro de la República Democrática del Congo sufrió un accidente tras visitar una zona de desastre



Louis Watum Kabamba, ministro de Minas, iba a bordo cuando la aeronave se salió de la pista de aterrizaje y se incendio, en la provincia de Lualaba pic.twitter.com/8S8H2EJqp5 — RT en Español (@ActualidadRT) November 17, 2025

"Sí, formo parte de la delegación con el Ministro de Minas. Aún no sabemos si el problema fue con los neumáticos. El avión se salió de la pista y empezó a incendiarse. Por suerte, todos salimos, aunque nuestro equipaje se quedó a bordo", sostuvo Nyembo.

El ministro Watum Kabamba y su delegación llegaron a Kolwezi luego de que se registrara un deslizamiento de tierra en la mina Kalando, que hasta el momento, ha dejado más de 30 trabajadores acaecidos. La tragedia ocurrió el último sábado, por lo que el titular de la cartera de Minas llegó a atender la emergencia.

Accidente en la mina Kalando

La mina de cobalto ubicada en la localidad de Mulondo, al sur de la RDC, era explotada por una empresa china y se estima que ahí trabajaban más de 10 mil mineros. Se había construido una trinchera al rededor, la cual se llenó de agua debido a las últimas lluvias.

⚠️ Derrumbe mortal en una mina de cobalto en la RDC

Al menos 32 mineros artesanales murieron tras el colapso de un puente en el sitio minero de Kalando, en la provincia de Lualaba. Las autoridades confirmaron que las labores de búsqueda continúan y que la zona permanecía... pic.twitter.com/DyWQjo9lZn — Expansión (@ExpansionMx) November 17, 2025

Ante ello, los trabajadores la cruzaron con puentes improvisador, ingresando de forma clandestina. Alertados por esto, los miembros de seguridad realizaron disparos para disuadirlos y en ese momento ocurrió el derrumbe, que dejó atrapada a muchas personas dentro de la zanja, muriendo aplastadas por los escombros.

Ante el derrumbe en una mina al sur de la República Democrática del Congo, el ministro de Minas de este país, Louis Watum Kabamba viajó con una delegación para visitar la zona de la tragedia. Esto casi acaba en otra, debido a que su avión sufrió un desperfecto al aterrizar en el aeropuerto de Kowelzi.