PNP brindará apoyo legal a efectivo que abatió a delincuente en Comas: "Tiene que ser incentivado"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El director general de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, indicó que se brindará apoyo legal al efectivo que abatió a un delincuente en Comas tras arrebatarle la vida a un transportista.

Elementos que justifican actuar policial

El valeroso efectivo policial que reaccionó en un momento de suma peligrosidad fue el suboficial Erinkson Pozo Reátegui, respecto a su actuar policial, Ramírez sostuvo que está totalmente regulado. Usando este ejemplo que pidió a los agentes policiales a trabajar, "usen el arma en defensa de la sociedad".

"La forma como el policía actúa está regulado por el Decreto Legislativo 886. Hay momentos que inclusive el 'alto policía', puede ser ya demasiado tarde, porque hasta el momento que diga 'alto policía' la otra persona puede voltear, le puede disparar y lo puede matar. Eso es lo que han visto el día de hoy, como este policía valeroso, arriesgando su vida, le dijo el 'alto policía'", detalló.

Asimismo, detalló que el suboficial estaba de servicio en la División del Escuadrón de Emergencia y salió del lugar con permiso de su superior para atender un tema personal. Fue cuando estaba cerca al su centro de labores, vestido de civil, que escucha hasta 6 disparos lo que genera que se ponga en alerta y actúe.

Explicó que, tal como se observa en video de cámaras de seguridad, la persona que se agacha tras el paso del efectivo policial, era un vecino que buscaba protegerse ante el cruce de balas.

"Una persona que ya había matado al chofer de vehículo y se sabía que esta persona era, con un arma en la mano, ya al policía no le queda otra cosa que disparar. El policía le ha dicho todavía el 'alto policía', ese es el procedimiento que debe emplearse", expresó.

Podrá ascender

A raíz de que el caso se hizo público, la ciudadanía ha pedido que se le condecore al efectivo por su buena y rápida acción ante un evento de peligrosidad.

"El policía, Erikson Pozo Reátegui, él va a ser incentivado por la Policía Nacional y por el sector Interior, de eso tenga la seguridad. Respaldo legal lo tiene ya de parte del Ministerio del Interior y de parte del Comando de la Policía a través de Defensa legal lo están acompañando. No cabe duda que este policía tiene que ser incentivado por el hecho valeroso que él ha cometido. Él arriesgó su vida", indicó.

Finalmente, lamentó el fallecimiento del conductor de la unidad informal que fue asesinado por el hombre que logró ser abatido por parte del efectivo de la PNP. Es así que, el director general de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, aseguró que el agente tendrá apoyo legal y será incentivado.