Bus provoca accidente fatal en Suecia: Arrolla un paradero dejando varios muertos y heridos

Este viernes 14 de noviembre se registró un accidente de tránsito en Estocolmo, la capital de Suecia, luego de que un bus de dos pisos arrollara un paradero y dejara al menos tres muertos y varios heridos. Las autoridades locales detuvieron al conductor e investigar las posibles razones que causaron este trágico suceso.

Usuarios esperaban abordar un bus

La versión policial señala que un grupo de personas se encontraba en la parada esperando por la llegada de una unidad de transporte público, cuando de pronto, un bus los pasó por encima. El hecho ocurrió en la calle Valhallavägen, cerca de la Universidad Tecnológica de esta ciudad.

De acuerdo a las autoridades tres son las personas que perdieron la vida tras ser embestidas por el vehículo, pero no se ha desvelado su identidad, aunque está en proceso. El conductor ha sido detenido de forma preliminar para investigar si realmente sufrió un problema de salud o lo hizo con alevosía.

Tras este lamentable hecho y poco usual en el país nórdico, el primer ministro Ulf Kristersson publicó un mensaje en su cuenta de X lamentando el fallecimiento de los ciudadanos. Comentó que aún no se sabe cuál fue la causa que originó el suceso fatal.

"Me ha llegado la trágica noticia de que varias personas han muerto y resultado heridas en una parada de autobús en el centro de Estocolmo. Personas que quizás se dirigían a casa para reunirse con sus familias, amigos o disfrutar de una velada tranquila en casa" escribió el primer ministro sueco.

Testigo intentó ayudar a víctimas

De acuerdo a una versión que recogió el medio sueco Expressen, una mujer llamada Michelle Mac Key presenció lo ocurrido en el paradero. Cuando bajó de otra unidad, vio como el bus pasó por encima sobre la gente que esperaba. Al cruzar la calle, notó que en el piso habían varias personas tendidas.

La testigo, que según refiere el mencionado portal, es enfermera de profesión, se quedó a asistir a los afectados junto a otra persona que aseguró ser médico. Cabe precisar que en promedio, 0.5 personas mueren en accidentes de tránsito en esta nación escandinava al año.

