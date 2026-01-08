Padre de Valentino Palacios queda gravemente herido tras accidente en piscina: "Casi me quitan la vida"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La familia de Valentino Palacios pasó momentos de susto cuando El Chino Gamero, figura paterna del tiktoker, sufrió un grave accidente en una piscina, que le provocó fracturas en las costillas y lo tendrá varios meses en recuperación, acompañado de su familia y seguidores.

Padre de Valentino Palacios sufre accidente

La alerta se encendió cuando Valentino Palacios compartió una imagen desde la clínica, informando sobre la hospitalización de El Chino Gamero. Junto al post, el tiktoker escribió: "Todo estará bien, pa".

así fue como casi me quitan la vida, me facturaron las costillas y gracias a Dios sin desplazamiento, de tal forma que no tocó ningún órgano, ahora tengo para dos meses tirado en esta cama, no se hasta cuando soporte. por cierto alguien que cure el susto, no puedo dormir, se repite una y mil veces ese momento quitándome el sueño por las madrugadas

En un primer momento, no se dieron muchos detalles sobre la gravedad del accidente, pero la publicación generó inmediato interés y preocupación entre los fans del creador de contenido digital, famoso en TikTok.

Días después, se confirmó que el accidente ocurrió dentro de una piscina, donde El Chino Gamero sufrió la caída que le provocó las fracturas en las costillas. A través de su cuenta de TikTok, el afectado explicó la situación y el alcance de sus lesiones.

"Así fue como casi me quitan la vida, me fracturaron las costillas y gracias a Dios sin desplazamiento, de tal forma que no tocó ningún órgano. Ahora tengo para dos meses tirado en esta cama, no sé hasta cuándo soporte", publicó.

Cuando una seguidora le preguntó cómo estaba, el padre de Valentino Palacios respondió: "En cama, seño... ya verá cómo estoy de desesperado". Los seguidores no tardaron en llenarlo de mensajes de fuerza y buenos deseos.

Madre de Valentino presente en la recuperación

Durante todo el proceso, Fiorella Francesca Flores, madre de Valentino Palacios y pareja de El Chino Gamero, permaneció a su lado, acompañándolo en la habitación de la clínica mientras se recupera.

Una de las imágenes compartidas por el propio Gamero muestra a Fiorella junto a él en un sofá, mientras el mensaje adjunto dice: "Siempre ella, mi Fio hermosa sin abandonarme en ningún instante".

Por su parte, Fiorella Francesca no dudó en dejar un mensaje de cariño en la publicación de TikTok: "Te amo, mi amor, siempre juntos en las buenas, en las malas y en las peores, todo pasará", escribió, reforzando el lazo tan cercano que los une.

Tras un accidente en una piscina, el padre de Valentino Palacios, quedó gravemente herido con fracturas en las costillas. Con el acompañamiento constante de su familia y el respaldo de la comunidad digital, el afectado iniciará un proceso de recuperación de al menos dos meses, mientras todos esperan su pronta mejoría.