José Antonio Kast busca tipificar la inmigración ilegal como delito en Chile, indica periodista

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En diálogo con Exitosa, la periodista de política de Meganoticias, Sylvia Córdova, indicó que José Antonio Kast busca tipificar la migración irregular como delito en Chile.

Chile y la minería ilegal en Perú

Durante su visita oficial a Lima y su encuentro con su homólogo peruano José Jerí, el presidente electo de Chile abordó el tema de la minería ilegal en el Perú. Al respecto, la mujer de prensa chilena explicó por qué sería un asunto que afecte al país vecino.

"Toma esta medida como un foco central también para el país sobre todo en la exportación que ellos tienen al menos en nuestro país del cobre. También están preocupados por lo que pasa también en Perú respecto a los temas económicos, donde al menos José Antonio Kast en varias ocasiones ha dicho que el país va a la baja", detalló.

Por tal motivo, sostuvo que, el ganador de las elecciones generales del año pasado en territorio chileno, busca enfocar "todas sus energías" en los aspectos económicos y que por eso mismo no solamente ha venido a nuestro país, sino que ha pisado suelo argentino y también el ecuatoriano.

Kast busca tipifciar inmigración ilegal como delito

Desde la óptica de Sylvia Córdova el tema de la minería guarda relación con un enfoque político que es el tema de la situación migratoria, las crisis en las fronteras que se vienen suscitando tanto en territorio peruano como en Chile y todo marcado también con la captura de Nicolás Maduro, el pasado fin de semana.

Cabe recordar que, el tema que abordó Kast Rist previo a su participación en las votaciones chilenas, fue su anuncio de que iba a sacar del país a los más de 300 mil migrantes irregulares y que si pretendía sacarlos era por la frontera con Perú.

En tal sentido, al ser consultada sobre qué es lo que va a pasar con ello. "José Antonio Kast, durante la campaña eelctoral que fue el año pasado, en varias ocasiones, él habló de que eran tantos días para que los indocumentados pudiesen salir, por ejemplo, del país (...) lo que va a pasar es que se van a tomar medidas de la República, por ejemplo no es que va a haber una medida de expulsiónn inmediata, sino van a haber fiscalizaciones", precisó.

Además, resaltó que a través de proyectos de ley se busca tipificar el hecho de que la migración ilegal sea penal, explicó que no se pretende hacer como el estilo de Trump a través del ICE, sino mediante corredores humanitarios.

Como vemos, la periodista de política de Meganoticias, Sylvia Córdova, explicó que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, busca tipificar la migración irregular como delito en el país vecino.