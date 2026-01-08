RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
De no creer

Piden libertad para primo de Yoshimar Yotún: Madre asegura que su hijo fue detenido por error

En exclusiva con Exitosa, la madre del primo de Yoshimar Yotún pidió a las autoridades que liberen a su hijo, asegurando que su detención fue un error. "Ha perdido su trabajo y un ciclo de la universidad", agregó.

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/01/2026

Este jueves 8 de enero, la tía de Yoshimar Yotún, Ingrid Mónica Flores, visitó los estudios de Exitosa para hacer una denuncia pública contra las autoridades. La mujer estuvo acompañada por la madre del jugador nacional, María Julia Flores Orderique, quien también mostró su indignación por lo ocurrido.

Piden libertad para primo de Yoshimar Yotún

La afectada reveló que el pasado 23 de octubre, agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron un megaoperativo en el Callao contra una presunta banda criminal. Ella y el resto de su familia se encontraban al interior de su casa cuando de pronto salieron a presenciar lo que pasaba.  

En ese momento, los efectivos intentaron reducir a su hijo menor, pero antes ya lo habían hecho con el mayor. A pesar de que explicaron de que no estaba ligado a ningún hecho criminal, las autoridades lo pusieron en custodia. 

Los agentes indicaron que de entregar el DNI y constatar su inocencia, sería puesto en libertad de manera inmediata. Sin embargo, esto no fue así ya que lo tuvieron cuatro horas en el pavimento hasta que llegó un alto mando de la PNP y medios de comunicación para presentar los presuntos resultados del operativo.

A pesar de su insistencia, el joven fue llevado al local principal de la Dirincri en la avenida España. La familia acudieron al día siguiente y se dieron con la sorpresa de que estaba siendo procesado por tráfico de drogas sin motivo alguno.

Joven es estudiante y resultados arrojaron negativo

Según reveló la madre, el joven fue sometido a exámenes de residuo de armas y de drogas resultando negativo. Pese a ello, fue derivado al Penal Castro Castro donde se encuentra actualmente.

"Quiero que revisen bien los papeles que estoy presentando. Tenemos videos que muestra a la jueza durmiendo", indicó la madre.

De acuerdo a su versión, su hijo estudia ciencias de la comunicación en la UCV, además de trabajar de cajero en un conocido supermercado. El Poder Judicial obvió todos estos atenuantes y decidió dictarle 18 meses de prisión preventiva.

A su vez, la madre del jugador de Sporting Cristal hizo un llamado a las autoridades para que el afectado pueda ser liberado lo más pronto posible ya que no ha cometido crimen alguno.

En resumen, la tía de Yoshimar Yotún denunció que su hijo se encuentra injustamente recluido en el penal Castro Castro luego de ser capturado en un operativo de la PNP en el Callao.

