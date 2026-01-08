Senado de EE. UU. aprueba resolución para impedir que Trump realice más acciones militares en Venezuela

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Senado de Estados Unidos (EE. UU.) aprobó este jueves una resolución sobre poderes de guerra que prohíbe al presidente Donald Trump tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Buscan impedir más acción militar de Trump contra Venezuela

En una entrevista con The New York Times, el mandatario norteamericano Donald Trump, aseguraba que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus reservas durante una prolongada cantidad de años, tras el ataque militar que perpetró el último sábado 3 de enero que logró la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Además, reiteraba que la operación ejecutada por miembros de la Delta Force fue "brillante, con una táctica increíble"; sin embargo, las acciones de Donald Trump, sufrirían un revés. Pues este jueves, se puso en debate en el Senado de EE. UU. una resolución que se opone a más acciones militares en Venezuela sin avisar previamente al Congreso, mostrando una fuerte oposición política a una intervención extranjera.

La votación salió adelante con 52 votos a favor a 47 en contra. Incluso se reveló que cinco de los republicanos (los senadores Josh Hawley, Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul y Todd Young), mayoría en esta cámara, han votado a favor de la medida, que había sido rechazada en dos ocasiones anteriores.

Esto asegura una votación posterior para su aprobación final en el pleno del Senado. De ser respaldada una vez más, la legislación impulsada por los demócratas, deberá ser aprobada por la Cámara y firmada por Donald Trump.

Resolución sobre poderes de guerra

🇺🇸🇻🇪 | LO ÚLTIMO: El Senado de Estados Unidos aprueba la resolución 52-47 sobre poderes de guerra en Venezuela, respaldando límites para impedir que Trump realice más acciones militares en Venezuela sin autorización del Congreso. pic.twitter.com/y5AVOzUJZv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 8, 2026

Noticia en desarrollo...