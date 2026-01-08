RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Cumplió con su promesa

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales: "Por ir contrarias a sus intereses"

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir tratados que, a su criterio, son contrarios a los intereses nacionales de su país.

Gobierno de Donald Trump se retira de 66 organizaciones internacionales.
Gobierno de Donald Trump se retira de 66 organizaciones internacionales. (Jim Watson/AFP/Getty Images)

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 7 de enero, el memorando que oficializa la retirada de su país de 66 organizaciones internacionales por considerarlas "contrarias a sus intereses".

Según la Casa Blanca, en febrero del 2025, el mandatario emitió la Orden Ejecutiva 14199, a fin de que el secretario de Estado, Marco Rubio, en consulta con el representante de EE. UU. ante las Naciones Unidas, revise todas las organizaciones internacionales intergubernamentales de las que son miembro y a las que proporcionan financiación u otro tipo de apoyo, así como de todas las convenciones y tratados de los que son parte, para determinar cuáles van en contra de sus lineamientos.  

Organizaciones de las que se aleja

Tras lo examinado por el secretario de estado y, después de deliberarlo con su Gabinete, el republicano determinó la salida de 35 organizaciones no ONU y 31 entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales pasan a ser detalladas a continuación:

Organizaciones no ONU:

Donald Trump anuncia que Venezuela solo comprará productos de EE.UU. con ingresos del petróleo
Lee también

Donald Trump anuncia que Venezuela solo comprará productos de EE.UU. con ingresos del petróleo

  1. Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7
  2. Consejo del Plan de Colombo
  3. Comisión de Cooperación Ambiental
  4. La educación no puede esperar
  5. Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra Amenazas híbridas
  6. Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación en Carreteras
  7. Coalición por la Libertad en Línea
  8. Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia
  9. Foro Mundial contra el Terrorismo
  10. Foro Mundial sobre Expertos en Ciberseguridad
  11. Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
  12. Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
  13. Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
  14. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
  15. Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas
  16. Centro Internacional de Estudios para la Preservación y Restauración de Bienes Culturales
  17. Comité Consultivo Internacional del Algodón
  18. Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo
  19. Foro Internacional de Energía
  20. Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales
  21. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
  22. Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho
  23. Grupo Internacional de Estudio sobre Plomo y Zinc
  24. Agencia Internacional de Energías Renovables
  25. Alianza Solar Internacional
  26. Organización Internacional de las Maderas Tropicales
  27. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
  28. Instituto Panamericano de Geografía e Historia
  29. Asociación para la Cooperación Atlántica
  30. Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia
  31. Consejo de Cooperación Regional
  32. Red de Políticas de Energía Renovable para el Siglo XXI
  33. Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania
  34. Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico
  35. Comisión de Venecia del Consejo de Europa

Entidades de la ONU:

  1. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
  2. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) — Comisión Económica para África
  3. ECOSOC — Comisión Económica para América Latina y el Caribe
  4. ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
  5. ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia Occidental
  6. Comisión de Derecho Internacional
  7. Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
  8. Centro de Comercio Internacional
  9. Oficina del Asesor Especial para África
  10. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados
  11. Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos
  12. Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños
  13. Comisión de Consolidación de la Paz
  14. Fondo para la Consolidación de la Paz
  15. Foro Permanente sobre los Afrodescendientes
  16. Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas
  17. Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo
  18. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
  19. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia
  20. Energía de las Naciones Unidas
  21. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
  22. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
  23. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
  24. Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
  25. ONU Océanos
  26. Fondo de Población de las Naciones Unidas
  27. Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas
  28. Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación
  29. Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas
  30. ONU-Agua
  31. Universidad de las Naciones Unidas

Acciones inmediatas para su cumplimiento

De conformidad con la Orden Ejecutiva 14199 firmada por Trump ordenó a todos los departamentos y agencias ejecutivas (agencias) a que tomen "medidas inmediatas" para que Estados Unidos se retire de las organizaciones mencionadas. 

"Para las entidades de las Naciones Unidas, la retirada significa dejar de participar en dichas entidades o de financiarlas en la medida permitida por la ley", puntualiza el documento firmado desde Washington. 

Gustavo Petro y Donald Trump dialogaron telefónicamente por primera vez: "Espero reunirme con él"
Lee también

Gustavo Petro y Donald Trump dialogaron telefónicamente por primera vez: "Espero reunirme con él"

Asimismo, aclara que el documento en mención "no pretende crear y no crea", ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona.

Tras la reciente captura a Nicolás Maduro y luego de la comunicación sostenida con Gustavo Petro, Donald Trump cumple con una de sus principales propuestas de campaña política, con el objetivo generar austeridad en sus gastos públicos como Estado.

Temas relacionados Casa Blanca Donald Trump Estados Unidos Marco Rubio Naciones Unidas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA