Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales: "Por ir contrarias a sus intereses"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 7 de enero, el memorando que oficializa la retirada de su país de 66 organizaciones internacionales por considerarlas "contrarias a sus intereses".

Según la Casa Blanca, en febrero del 2025, el mandatario emitió la Orden Ejecutiva 14199, a fin de que el secretario de Estado, Marco Rubio, en consulta con el representante de EE. UU. ante las Naciones Unidas, revise todas las organizaciones internacionales intergubernamentales de las que son miembro y a las que proporcionan financiación u otro tipo de apoyo, así como de todas las convenciones y tratados de los que son parte, para determinar cuáles van en contra de sus lineamientos.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir tratados que, a su criterio, son contrarios a los intereses nacionales.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552... pic.twitter.com/1qlqUYyZlx — Exitosa Noticias (@exitosape) January 8, 2026

Organizaciones de las que se aleja

Tras lo examinado por el secretario de estado y, después de deliberarlo con su Gabinete, el republicano determinó la salida de 35 organizaciones no ONU y 31 entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales pasan a ser detalladas a continuación:

Organizaciones no ONU:

Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7 Consejo del Plan de Colombo Comisión de Cooperación Ambiental La educación no puede esperar Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra Amenazas híbridas Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación en Carreteras Coalición por la Libertad en Línea Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia Foro Mundial contra el Terrorismo Foro Mundial sobre Expertos en Ciberseguridad Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas Centro Internacional de Estudios para la Preservación y Restauración de Bienes Culturales Comité Consultivo Internacional del Algodón Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo Foro Internacional de Energía Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho Grupo Internacional de Estudio sobre Plomo y Zinc Agencia Internacional de Energías Renovables Alianza Solar Internacional Organización Internacional de las Maderas Tropicales Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Instituto Panamericano de Geografía e Historia Asociación para la Cooperación Atlántica Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia Consejo de Cooperación Regional Red de Políticas de Energía Renovable para el Siglo XXI Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico Comisión de Venecia del Consejo de Europa

Entidades de la ONU:

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) — Comisión Económica para África ECOSOC — Comisión Económica para América Latina y el Caribe ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia Occidental Comisión de Derecho Internacional Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales Centro de Comercio Internacional Oficina del Asesor Especial para África Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños Comisión de Consolidación de la Paz Fondo para la Consolidación de la Paz Foro Permanente sobre los Afrodescendientes Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia Energía de las Naciones Unidas Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones ONU Océanos Fondo de Población de las Naciones Unidas Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas ONU-Agua Universidad de las Naciones Unidas

Acciones inmediatas para su cumplimiento

De conformidad con la Orden Ejecutiva 14199 firmada por Trump ordenó a todos los departamentos y agencias ejecutivas (agencias) a que tomen "medidas inmediatas" para que Estados Unidos se retire de las organizaciones mencionadas.

"Para las entidades de las Naciones Unidas, la retirada significa dejar de participar en dichas entidades o de financiarlas en la medida permitida por la ley", puntualiza el documento firmado desde Washington.

Asimismo, aclara que el documento en mención "no pretende crear y no crea", ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona.

Tras la reciente captura a Nicolás Maduro y luego de la comunicación sostenida con Gustavo Petro, Donald Trump cumple con una de sus principales propuestas de campaña política, con el objetivo generar austeridad en sus gastos públicos como Estado.