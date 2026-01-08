CAL cuestiona desactivación de Equipos Especiales: "Fiscalía debe asegurar continuidad de casos de alta complejidad"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

A 48 horas de la oficialización de la desactivación de los Equipos Especiales del Ministerio Público, desde el Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresaron su total rechazo por lo adoptado por el fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas.

A través de un comunicado oficial hecho público este jueves 8 de enero, la Junta Directiva de la institución que preside Raúl Canelo, señaló que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituye una política de Estado que debe trascender a cualquier gobierno de turno.

Exigen continuidad de las investigaciones en casos emblemáticos

La misiva señala que las investigaciones en curso que estaban a cargo de los ahora desaparecidos cuatro equipos especiales merecen su debida estabilidad, a fin de salvaguardar su seguridad jurídica. En ese sentido, advirtieron su vulneración cuando se dan casos donde las "estructuras técnicas consolidadas son modificadas sin una justificación que garantice la eficacia procesal".

"El CAL exhorta al Ministerio Público a asegurar la continuidad de las indagaciones vinculadas a casos de alta complejidad, tales como Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto y otros procesos de grave impacto social. La especialización alcanzada por estos equipos no es una concesión política, sino un activo institucional necesario para el correcto ejercicio de la acción penal", reza el comunicado.

Asimismo, exhortó a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público a emitir un pronunciamiento técnico que brinde certeza sobre el reordenamiento institucional que fuera oficializado el martes 6 de enero.

"Las decisiones de la alta dirección fiscal deben estar estrictamente fundamentadas en criterios de optimización y no en interpretaciones de carácter discrecional que puedan ser percibidas como un retroceso en la autonomía de los magistrados a cargo", puntualiza el texto.

Del mismo modo, hacen hincapié en que la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia, depende de la "predictibilidad y la firmeza" con la que se sancionan los actos de corrupción, independientemente del contexto político en el que ocurrieron.

Comunicado

¿Qué va a pasar con las investigaciones sobre el caso 'Odebrecht'?

De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 007-2026-MP-FN, el titular encargado del Ministerio Público dio por concluido el nombramiento de otros 57 fiscales que se avocaban a las investigaciones del caso 'Odebrecht'.

La resolución señala, que los ocho despachos fiscales que integraron el 'Equipo Especial de Fiscales', deberán trasladarse al subsistema de lavado de activos con la totalidad de su carga procesal, "con la finalidad de garantizar el respeto al principio de continuidad procesal".

Del mismo modo, precisa que a la fecha se encuentran en trámite 97 carpetas fiscales, de las cuales 71 se encuentran en etapa preparatoria, intermedia y juicio oral, por lo tanto, deberán continuar con las competencias establecidas.

Ante esta situación, el CAL informó que se mantendrá "vigilante" para que el debido proceso y la búsqueda de la verdad real no se vean comprometidos por cambios estructurales intempestivos.