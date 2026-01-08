Diosdado Cabello da marcha atrás y asegura que venderán petróleo a EE.UU.: "La patria nos reclama unidos"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores a manos de un equipo especial del ejército de Estados Unidos, ha removido el ambiente político venezolano. Tras este sorpresivo operativo en Caracas, el régimen chavista condenó en más de una oportunidad el hecho y se negó en todas las formas posibles en dejar que el gobierno norteamericano administre su país.

Venderán petróleo a Estados Unidos

En esa misma línea, Delcy Rodríguez y otros altos mandos del gobierno venezolano manifestaron su absoluto rechazo a vender petróleo a los estadounidenses a pesar de que Nicolás Maduro indicó tener un acuerdo para llevar millones de barriles de crudo a su nación.

Sin embargo, este discurso confrontacional parece haber quedado atrás luego de las últimas declaraciones de Diosdado Cabello. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela ahora indicó que si Estados Unidos está dispuesto a comprarles petróleo, ellos se le venderán como ya han venido haciendo a las transnacionales de dicho país.

"Si están dispuestos a comprar nuestro petróleo, lo compran y nosotros lo vendemos. Se emitió un comunicado sobre este tema, nosotros le vendemos petróleo a Chevrón, se lo lleva y nos paga a nosotros", indicó en la TV de su país.

A su vez, el líder chavista precisó que es momento de estar unidos para salir de esta complicada situación, además de reiterar que su principal objetivo es traer de regreso a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: "Si EE.UU está dispuesto a comprar nuestro petróleo, nosotros se lo vendemos", ahora dice Diosdado Cabello. pic.twitter.com/339Wc8kCc1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 8, 2026

"La patria nos reclama unidos, más unidos que nunca. Nuestra tarea fundamente es traer a Cilia y a Nicolás y lo vamos a lograr", añadió.

Liberan a presos políticos

Otro hecho que se dio en las últimas horas a días de la caída de Nicolás Maduro, fue la liberación de decenas de presos políticos venezolanos y extranjeros quienes habían mostrado oposición al régimen en el pasado.

Así lo dio a conocer Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, asegurando que esto es parte de una estrategia coordinada para una mejor convivencia a nivel local e internacional.

"El Gobierno Bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", indicó.

De esta manera, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Diosdado Cabello, dio marcha atrás y ahora aseguró que están dispuestos a venderle petróleo en Estados Unidos si ellos así lo desean.