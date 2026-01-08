Tragedia en carretera: Reportan 2 fallecidos y más de 30 heridos tras volcadura de bus

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia en carretera causó preocupación a nivel internacional. Un bus, que transportaba trabajadores de una empresa, se volcó, dejando un saldo preliminar de dos fallecidos y más de 30 heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Accidente masivo en Camagüey dejó varios heridos

Según los primeros reportes, el accidente de tránsito involucró un bus que trasladaba a trabajadores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, circulaba a la altura del kilómetro 595 de la carretera central, tramo conocido como curva de Ignacio, ubicado en el municipio de Jimaguayú, en Camagüey, alrededor de las 7:00 p.m. del último miércoles, 7 de enero.

Pues bien, información preliminar sindica que el chofer de dicha unidad vehicular que procedía de Holguín perdió el control y terminó saliéndose de la vía y volcándose. El siniestro dejó al menos dos personas fallecidas —un hombre y un niño de 8 años— y al menos 38 lesionados, entre ellos un paciente en estado crítico y tres reportados como graves.

Las primeras imágenes difundidas por medios locales de Cuba, desde el lugar, evidencian la magnitud del impacto y la complejidad de las maniobras de rescate, realizadas en un tramo estrecho y de difícil acceso, además considerado como una zona de alta peligrosidad vial.

Investigan causas de la volcadura de bus

A través de su cuenta oficial de X, el Gobierno de Camagüey reportó que, tras tener conocimiento de la emergencia en la carretera, se activaron todos los protocolos establecidos para este tipo de situación y se movilizaron los medios de transporte sanitarios, así como el personal médico y los recursos necesarios, afirmó Carlos Morán Giraldo, director general provincial de Salud Pública.

Al lugar del accidente también acudieron de inmediato equipos del Ministerio del Interior (MININT), quienes comenzarán con las diligencias respectivas que ayuden a determinar las responsabilidades del siniestro vial.

Choque entre dos buses dejó 19 heridos

Lamentablemente, no es el primer accidente vial que se registra esta semana. Pues bien, el choque entre dos buses de transporte público dejó un saldo preliminar de al menos 19 heridos en Loma Pytã, Asunción.

El siniestro vial involucró buses de la Línea 58 Capiatá SRL y la Línea 48, de la empresa San Isidro. El bombero Rubén Martínez explicó a Monumental 1080 AM que, debido al fuerte impacto, habría al menos 19 heridos. El caso se encuentra bajo investigación.

