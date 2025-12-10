María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

María Corina Machado, la líder opositora del dictador Nicolás Maduro, no acudirá a la ceremonia del Premio Nobel prevista para este miércoles 10 de octubre en el City Hall de Oslo.

¿Quién recibirá el premio?

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, reveló que Machado no está en Noruega y confirmó que no será ella quien reciba la distinción.

"Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13:00 (hola local), cuando comience la ceremonia", informó.

Además, detalló que la encargada de recoger el premio será su hija, Ana Corina Sosa, quien también leerá el discurso de aceptación. La medida respondería a la misma razón por la que desde meses la opositora del gobierno venezolano se mantiene con paradero desconocido.

Según un representante de la oposición venezolana que llegó a Oslo para participar de la ceremonia, "primó la seguridad de María Corina por todo lo demás", dijo a Infobae. Pese a ello, el Comité del Nobel aún mantiene abierta la posibilidad de la llegada de María Corina Machado a Oslo.

Su hermana, Clara Machado Parisca, señaló en Oslo en una entrevista con el medio colombiano Blu Radio que la intención de la premiación es: "Estar aquí con nosotros" y por eso la estaban esperando "con fe de que va a llegar pronto". Ello, pues Machado había confirmado su asistencia, pero a horas del evento se supo que no asistiría.

En la capital noruega también se encuentra su madre, Corina Parisca, así como su hermana que estarán acompañando a su hija en la ceremonia a realizarse.

¿Por qué se dio el Premio Nobel de la Paz a Machado?

El Comité Noruego explicó que otorgó el premio a María Corina Machado por su "incansable esfuerzo por favorecer una transición política real y pacífica" en Venezuela. El galardón no solo reconoce su liderazgo durante las elecciones internas opositoras y los intentos de una articulación democrática, sino su resistencia frente a la inhabilitación política y a las presiones instituciones en su contra.

El premio coloca nuevamente a Venezuela en el centro del debate global sobre la autocracia, elecciones sin competencia real y persecución política. Cabe señalar que se da en medio de un movimiento de parte de Estados Unidos por combatir a 'El Cártel de los Soles' que estaría formado por miembros del gobierno, especialmente por Nicolás Maduro.

Es por ello que, María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 y quien recibirá el galardón en su representación será su hija, Ana Corina Sosa.