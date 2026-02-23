Choque múltiple entre 11 vehículos en la carretera dejó varios heridos: Bajo investigación

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un camión chocó contra un auto, lo que desencadenó una colisión en cadena que involucró a más vehículos en la carretera por la densa niebla y nevada. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente que dejó varios heridos.

De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales como DHA Noticias, un total de 11 vehículos quedaron involucrados en un choque en cadena. En medio de una intensa nevada que dejó la carretera resbaladiza y con poca visibilidad por la densa neblina, el conductor de un camión que circulaba en dirección a Erzurum derrapó sobre el asfalto hasta colisionar contra un autobús lleno de pasajeros.

El chofer del último vehículo no pudo frenar a tiempo para evitar el impacto con el camión, desencadenando que otros vehículos chocaran abruptamente. Tras ser avisados de la emergencia, miembros de la gendarmería, así como efectivos de la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) y bomberos, acudieron a la zona del accidente.

El siniestro vial obligó a cerrar la carretera al tráfico en ambos sentidos para que las autoridades realicen las labores respectivas para ayudar a los heridos, que según se reveló serían alrededor de 20 personas, pero la cifra podría avanzar conforme avancen las diligencias.

Accidente en carretera bajo investigación

El personal médico brindó primeros auxilios a los heridos, que fueron retirados de los vehículos siniestrados y trasladados en ambulancia a hospitales de Erzurum, en Turquía. Algunos de los lesionados se encuentran en el Hospital Municipal de Erzurum y el Hospital de Investigación de la Universidad Atatürk.

Las autoridades siguen con las investigaciones del accidente de tránsito, aunque se presume que el conductor del camión perdió el control por el mal clima registrado en aquel momento.

Por otro lado, la misma agencia de noticias reportó que otro accidente se produjo horas antes, cerca de la medianoche, en la Autopista Anatolia a la altura del distrito de Arifiye, en Sakarya, al noroeste de Turquía. En ese caso, 17 vehículos se vieron implicados en el siniestro vial, dejando un saldo de al menos siete personas heridas.

Lamentablemente, las condiciones meteorológicas, como en el caso de Colorado, vuelve a generar un accidente de tránsito. Esta vez en Turquía, el choque múltiple entre 11 vehículos dejó un saldo de al menos 20 heridos, de acuerdo a los reportes de medios turcos. Sus autoridades anunciaron que seguirán con las investigaciones para esclarecer el caso.