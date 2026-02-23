México: 23 reos huyeron de cárcel tras enfrentamiento por la muerte de 'El Mencho'

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', generó una violenta ola de criminalidad en Jalisco y otros puntos controlados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En este contexto se dio el ataque en contra del Centro Integral de Justicia Regional en la ciudad de Puerto Vallarta del cual 23 reos se dieron a la fuga. Producto del enfrentamiento un agente de seguridad terminó sin vida.

23 reos fugados

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 23 reos fugaron del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) ubicado en la ciudad de Puerto Vallarta en medio de la alta criminalidad tras la caída de 'El Mencho'.

Según informó en conferencia de prensa, numerosos criminales en manada llegaron hacia el penal en donde realizaron disparos hacia la institución. Además, con un vehículo derribaron el portón y lograron ingresar hacia la cárcel.

Durante el enfrentamiento, los criminales propiciaron la salida de prisión de hasta 23 internos. La capacidad de respuesta por parte del personal penitenciario no logró contener el ataque armado.

Tras la huida de los internos, el secretario Hernández informó que ya se habían activado las alertas correspondientes a las diferentes entidades federativas para dar con la recaptura de los prófugos.

La embestida armada se desarrolló tras la ejecución del líder del CJNG, que propició hechos violentos por parte de miembros de la organización criminal que cuenta con gran extensión en Jalisco.

Un policía fue víctima del enfrentamiento

Durante la conferencia de prensa, Hernández informó que tras la llegada de los criminales hacia el centro penitenciario, un agente policial perdió la vida.

Según indicó en el momento del ataque, no se contaban con los refuerzos necesarios para hacer frente al atentado realizado por miembros de la organización criminal.

A pesar de ello, los agentes policiales intentaron frenar el avance de los criminales. Producto de ello, un elemento de la Policía Penitenciaria fue víctima del intercambio.

Al momento, el estado de Jalisco se mantiene en estado de alerta con código rojo activado por el gobernador de la entidad, Pablo Lemus. Este lunes, el gobierno de México ha desplegado 10,000 militares en la zona ante la violencia generada durante la tarde del domingo 22 de febrero.

