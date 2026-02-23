Volodímir Zelenski acusa a Vladímir Putin de "haber iniciado" la III Guerra Mundial

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no dudó en afirmar que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha empezado la III Guerra Mundial. En ese sentido, acusó a Moscú de querer "imponer su propio mundo y cambiar la vida de las personas que ellos mismos eligen y les gusta".

En el marco del cuarto aniversario del inicio del conflicto bélico de ambos países, el mandatario ucraniano se preguntó cuánto territorio puede ocupar Rusia y cómo se podría detener sus intereses.

No entregará Donbás por lealtad a los ucranianos

Sobre "el plan de expansión" del Kremlin, Zelenski afirmó que su país no solo está impidiendo que Moscú asuma control en territorio ucraniano, también afirmó que están evitando que se transforme en una "Tercera Guerra Mundial más amplia y a gran escala".

Presidente ucraniano acusa a Rusia de iniciar la III Guerra Mundial.

Ante esta situación, sostuvo que la "única respuesta" para impedir que se genere un conflicto más devastador es la presión militar y económica para obligar a las fuerzas rusas a retirarse de Ucrania.

Con referente a la "propuesta de alto al fuego" formulada por Putín, Zelenski reafirmó que no cederá el 20 % de la región oriental de Donetsk, así como más territorio en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia.

"No lo veo simplemente como una cuestión de tierra. Lo veo como un abandono: debilitar nuestras posiciones, abandonar a cientos de miles de nuestros compatriotas que viven allí. Así lo veo, Y estoy seguro, que esa 'retirada' dividiría nuestra sociedad", expresó.

Último ataque ruso dejó 15 mineros fallecidos

El 1 de febrero último, Rusia perpetró un nuevo ataque sobre Ucrania, con un bombardeo al sudeste, dejando un total de 15 mineros fallecidos, de acuerdo a un comunicado que difundió la empresa para la que operaban.

"Un ataque terrorista a gran escala en las minas de DTEK en la región de Dnipropetrovsk. El epicentro de uno de los ataques fue un autobús de la empresa que transportaba mineros desde la empresa luego de un turno laboral en la región", acusó la compañía tras el ataque.

Como se recuerda, el presidente de Rusia aceptó no atacar por unos días, haciendo caso a un pedido del mismo Donald Trump. El acuerdo, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicado el pasado 30 de enero, contemplaba una semana sin ofensivas, plazo que culminó el 1 de este mes.

En ese contexto, Ucrania dio por finalizada la tregua energética que acordó con Rusia, reafirmando que no cederá ninguna parte de sus tierras.