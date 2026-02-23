Antonio Banderas se une a la lucha contra el cáncer de páncreas: Financiará investigación para la cura de la enfermedad

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de conocerse que el oncólogo y bioquímico español, Mariano Barbacid, logró eliminar el cáncer de páncreas en ratones junto a un equipo de especialistas, Antonio Banderas ha demostrado su apoyo al también responsable del Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas, quien ha logrado recaudar más de 3.500.000 euros con una campaña de recaudación de fondos.

Se une a la lucha contra el cáncer de páncreas

El nombre del doctor Barbacid ha cobrado gran relevancia en las últimas semanas alrededor del mundo por su avance científico que podría revolucionar la medicina moderna. En conjunto con su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) eliminó completamente tumores de páncreas en ratones mediante una terapia triple combinada.

De hecho, la Fundación Cris Contra el Cáncer aperturó una campaña para recaudar dinero a fin de seguir financiando este proyecto. En ese contexto, famosos se han unido como por ejemplo el actor y productor teatral Antonio Banderas, quien anunció que desde su Fundación Lágrimas y Favores aportará apoyo económico.

El recordado por dar la voz de 'El Gato con Botas' en la película 'Shrek' recurrió a sus redes sociales para no solo realizar una declaración pública sino que también formalizar una contribución económica concreta para sostener el desarrollo del proyecto. En su publicación, reconoció al científico y al equipo por lo que han realizado.

"Mientras el mundo se revuelve en violencia, confusión, desencanto y estupidez, un hombre, Mariano Barbacid, y su equipo trabajando con empeño, fe, paciencia, constancia y sabiduría se van acercando en la derrota de una de las enfermedades más mortales: el cáncer de páncreas", expresó en una publicación de Instagram.

En tal sentido, ha manifestado que la fundación que preside, "aportará un granito de arena". "Hay que ayudar y lo vamos a hacer", subrayó Antonio Banderas.

¿De qué trata este proyecto de Mariano Barbacid?

El cáncer de páncreas es uno de los tumores con mayor tasa de mortalidad, en parte porque suele detectarse en estados avanzados y porque existen limitadas alternativas terapéuticas eficaces en etapas desarrolladas de la enfermedad.

Desde el CNIO detallaron que este estudio permitió frenar la resistencia del tumor gracias a tres terapias. Ello resulta relevante debido a que uno de los principales desafíos de este tipo de cáncer es su capacidad de desarrollar renuencia a tratamientos actuales.

Como vemos, la participación del actor Antonio Banderas se suma de esta forma al impulso y colaboración para consolidar una investigación que podría modificar el enfoque terapéutico frente al cáncer de páncreas.